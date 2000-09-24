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Раздел: Культура  
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Виктория Бекхэм сфотографировалась с ребенком Евы Лонгории

Виктория Бекхэм сфотографировалась с ребенком Евы Лонгории Сыну знаменитой актрисы уже три месяца.

Дизайнер Виктория Бекхэм познакомилась с маленьким сыном актрисы Евы Лонгории. На снимке дизайнер прильнула к актрисе, держащей на руках маленького сына Сантьяго. Видно, что Виктория Бекхэм абсолютно очарована младенцем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

"Наконец, познакомилась с Санти! Я влюблена! Целую вас, Ева и Пепе! Люблю и безумно счастлива за вас!" - подписала снимок Виктория.

Фото она опубликовала незадолго после того, как по Интернету распространились слухи о ее пятой беременности - анонимы утверждали, что супруг звезды Дэвид Бекхэм якобы объявил о скором пополнении в семействе.

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Насколько правдиво это заявление, пока сказать нельзя, но любовь к малышам Виктории Бекхэм скрыть, определенно, сложно!

Виктория Бекхэм сфотографировалась с ребенком Евы Лонгории
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 Теги: Виктория Бекхэм, фото

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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