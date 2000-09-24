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Раздел: Культура  
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Звездная пара опровергла слухи о своем расставании

Звездная пара опровергла слухи о своем расставании Кэти Перри и Орландо Блум вместе появились на мероприятии.

Впервые слухи о том, что Кэти Перри и Орландо Блум встречаются, появились еще в 2016 году. И хотя артисты в последнее время в своих интервью не скрывали факта, что они вместе, появляться на публике вдвоем они по-прежнему не спешили, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

И лишь на днях долгожданный выход пары в свет случился! Так, Кэти и Орландо посетили в Монте-Карло в защиту Мирового океана, который устроил князь Альбер II.

Поскольку и раньше певица и актер приходили на светские мероприятия вместе, только вот выходить на ковровую дорожку вдвоем откатывались, сейчас фанаты уверены, что это знак и их отношения вышли на новый уровень.

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Кэти и Орландо держались за руки и соглашались на фото. И при этом выглядели очень счастливыми!

Звездная пара опровергла слухи о своем расставании
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 Теги: Кэти Перри, Орландо Блум

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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