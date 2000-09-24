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Раздел: Культура  
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Пол Маккартни записал песню с политическим подтекстом

Пол Маккартни записал песню с политическим подтекстом Певец предупредил слушателей об опасности.

Известный певец, экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни, выпустивший недавно новый альбом, представил новый трек, в котором предупреждает об опасности, когда «лодкой управляет сумасшедший капитан», якобы намекая на президента США Дональда Трампа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на SiteUA.

В песне есть такие слова, как «несмотря на неоднократные предупреждения об опасности впереди, капитан не слушает» и «те, кто кричит громче всех, не всегда самые умные».

Cвоим творчеством певец делает посылы в сторону людей, отрицающих изменение климата, включая президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

В интервью Би-би-си Маккартни объяснил журналисту, что под «сумасшедшим капитаном», он «очевидно, имел в виду Трампа».

Затем сэр Пол добавил, что песня не только о Трампе, правителей, которые диктуют волю миллионам много, и не всегда их действия направлены во благо людей.

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«Но я не очень долго думал об этом, потому что есть много таких как он», - добавил бывший Битлз.
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 Теги: Пол Маккартни, песня

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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