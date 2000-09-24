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Раздел: Культура  
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Моника Беллуччи сфотографировалась в сногсшибательном образе

Моника Беллуччи сфотографировалась в сногсшибательном образеЗнаменитая актриса позировала в черном платье.

На днях во французском городке Динар стартовал кинофестиваль Festival du Film de Dinard и, конечно, на события одной из первых появилась обольстительная Моника Беллуччи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.

Актриса вошла в состав жюри позировала на фото с коллегами.

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Для этого мероприятия Моника выбрала строгое черное платье с серебристым узором, которую дополнила кожаными ботильонами с перфорацией и большими солнцезащитными очками круглой формы.

Моника Беллуччи сфотографировалась в сногсшибательном образе
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 Теги: Моника Беллуччи, фото

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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