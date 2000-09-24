Раздел: Культура
Моника Беллуччи сфотографировалась в сногсшибательном образе
Знаменитая актриса позировала в черном платье.
На днях во французском городке Динар стартовал кинофестиваль Festival du Film de Dinard и, конечно, на события одной из первых появилась обольстительная Моника Беллуччи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.
Актриса вошла в состав жюри позировала на фото с коллегами.
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Для этого мероприятия Моника выбрала строгое черное платье с серебристым узором, которую дополнила кожаными ботильонами с перфорацией и большими солнцезащитными очками круглой формы.
На днях во французском городке Динар стартовал кинофестиваль Festival du Film de Dinard и, конечно, на события одной из первых появилась обольстительная Моника Беллуччи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.
Актриса вошла в состав жюри позировала на фото с коллегами.
Читайте также: Виктория Бекхэм сфотографировалась с ребенком Евы Лонгории
Для этого мероприятия Моника выбрала строгое черное платье с серебристым узором, которую дополнила кожаными ботильонами с перфорацией и большими солнцезащитными очками круглой формы.
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