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Раздел: Культура  
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Украинский певец сделал неожиданное заявление о Евромайдане

Украинский певец сделал неожиданное заявление о ЕвромайданеВинник откровенно рассказал о Майдане и проблемах Украины.

Популярный украинский певец Олег Винник поделился своими мыслями по поводу Майдана и того, что началось в Украине после него.

Исполнитель заявил, что считает Майдан «лишним», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.

По его мнению, еще до него в Украине было много проблем, однако после к ним прибавилась еще и война.

«Мне кажется, все, что произошло в последнее время в Украине – лишнее. Даже искусственное. Вот эти Майданы… Мне стыдно за все, что происходит сейчас», - признался певец в интервью каналу «Прямой».

Винник также добавил, что считает, что политики отбили у украинцев стремление к лучшей жизни. При этом он подчеркнул, что положение дел в стране зависит от самих граждан.

«Я не могу сказать, что мы падаем в пропасть…То, что мы не падаем в пропасть зависит от нас самих украинцев, мы не должны стоять в стороне», - рассказал певец.

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По его мнению, Украине нужно больше времени для того, чтобы достичь успеха. Винник считает, что для этого понадобится «как минимум лет 50».
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 Теги: Олег Винник, Евромайдан

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Сегодня, 09:41 » Автор: Ирина Шевченко
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