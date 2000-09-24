Раздел: Культура
Украинский певец сделал неожиданное заявление о Евромайдане
Винник откровенно рассказал о Майдане и проблемах Украины.
Популярный украинский певец Олег Винник поделился своими мыслями по поводу Майдана и того, что началось в Украине после него.
Исполнитель заявил, что считает Майдан «лишним», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.
По его мнению, еще до него в Украине было много проблем, однако после к ним прибавилась еще и война.
«Мне кажется, все, что произошло в последнее время в Украине – лишнее. Даже искусственное. Вот эти Майданы… Мне стыдно за все, что происходит сейчас», - признался певец в интервью каналу «Прямой».
Винник также добавил, что считает, что политики отбили у украинцев стремление к лучшей жизни. При этом он подчеркнул, что положение дел в стране зависит от самих граждан.
«Я не могу сказать, что мы падаем в пропасть…То, что мы не падаем в пропасть зависит от нас самих украинцев, мы не должны стоять в стороне», - рассказал певец.
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По его мнению, Украине нужно больше времени для того, чтобы достичь успеха. Винник считает, что для этого понадобится «как минимум лет 50».
Популярный украинский певец Олег Винник поделился своими мыслями по поводу Майдана и того, что началось в Украине после него.
Исполнитель заявил, что считает Майдан «лишним», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.
По его мнению, еще до него в Украине было много проблем, однако после к ним прибавилась еще и война.
«Мне кажется, все, что произошло в последнее время в Украине – лишнее. Даже искусственное. Вот эти Майданы… Мне стыдно за все, что происходит сейчас», - признался певец в интервью каналу «Прямой».
Винник также добавил, что считает, что политики отбили у украинцев стремление к лучшей жизни. При этом он подчеркнул, что положение дел в стране зависит от самих граждан.
«Я не могу сказать, что мы падаем в пропасть…То, что мы не падаем в пропасть зависит от нас самих украинцев, мы не должны стоять в стороне», - рассказал певец.
Читайте также: Ляшко сделал неожиданное заявление о "нашей Москве"
По его мнению, Украине нужно больше времени для того, чтобы достичь успеха. Винник считает, что для этого понадобится «как минимум лет 50».
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