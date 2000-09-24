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В США скончался знаменитый певец

В США скончался знаменитый певецУмер известный американский блюзовый музыкант.

В США в возрасте 83 лет скончался американский блюзовый гитарист и певец Отис Раш.

Об этом сообщили на официальном сайте артиста, передает Хроника.инфо со ссылкой на MIGnews.

Исполнитель, по словам его жены Масаки, умер из-за осложнений, вызванных инсультом, который Раш перенес еще в 2003 году.

Исполнитель был известен как один из ключевых создателей "блюза западной стороны" 1950-х и 1960-х годов. Участники так называемого направления West Side Sound модернизировали традиционный блюз, внеся в него больше джазового, усиленного звука.

Уже первый сингл артиста, который он записал в 1956 году на студии Cobra Records, I Can’t Quit You Baby достиг шестой строчки чарта "ритм-энд-блюз" журнала Billboard и вывел певца на международную сцену.

Известно, что карьера родившегося в Филадельфии музыканта началась после его переезда в Чикаго. В местных клубах он начал играть на гитаре и исполнять песни в ковбойской шляпе, что впоследствии стало традиционным атрибутом его сценического образа.​

"Он был одним из последних великих блюзовых гитаристов, он был электрическим богом", - отметил генеральный директор и основатель Чикагского блюзового музея Грегг Паркер.

Раш, по его словам, любил выступать перед живой аудиторией, от небольших клубов на западе Чикаго до популярных концертных площадок в Европе и Японии.

Отчасти именно с этим, по мнению менеджера артиста Рика Бейтса, было связано то, что Раш по сравнению с другими блюзовыми музыкантами​ получал меньше внимания от публики.

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"Он бы предпочел выйти и сыграть, а потом вернуться домой и спать в своей постели", - рассказал Бейтс, заметив, что Раш, по его мнению, "не был парнем из шоу-бизнеса".
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 Теги: блюзовый музыкант, Отис Раш

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Сегодня, 11:21 » Автор: Ирина Шевченко
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