Раздел: Культура
В США скончался знаменитый певец
Умер известный американский блюзовый музыкант.
В США в возрасте 83 лет скончался американский блюзовый гитарист и певец Отис Раш.
Об этом сообщили на официальном сайте артиста, передает Хроника.инфо со ссылкой на MIGnews.
Исполнитель, по словам его жены Масаки, умер из-за осложнений, вызванных инсультом, который Раш перенес еще в 2003 году.
Исполнитель был известен как один из ключевых создателей "блюза западной стороны" 1950-х и 1960-х годов. Участники так называемого направления West Side Sound модернизировали традиционный блюз, внеся в него больше джазового, усиленного звука.
Уже первый сингл артиста, который он записал в 1956 году на студии Cobra Records, I Can’t Quit You Baby достиг шестой строчки чарта "ритм-энд-блюз" журнала Billboard и вывел певца на международную сцену.
Известно, что карьера родившегося в Филадельфии музыканта началась после его переезда в Чикаго. В местных клубах он начал играть на гитаре и исполнять песни в ковбойской шляпе, что впоследствии стало традиционным атрибутом его сценического образа.
"Он был одним из последних великих блюзовых гитаристов, он был электрическим богом", - отметил генеральный директор и основатель Чикагского блюзового музея Грегг Паркер.
Раш, по его словам, любил выступать перед живой аудиторией, от небольших клубов на западе Чикаго до популярных концертных площадок в Европе и Японии.
Отчасти именно с этим, по мнению менеджера артиста Рика Бейтса, было связано то, что Раш по сравнению с другими блюзовыми музыкантами получал меньше внимания от публики.
Читайте также: В России скончался Иосиф Кобзон
"Он бы предпочел выйти и сыграть, а потом вернуться домой и спать в своей постели", - рассказал Бейтс, заметив, что Раш, по его мнению, "не был парнем из шоу-бизнеса".
В США в возрасте 83 лет скончался американский блюзовый гитарист и певец Отис Раш.
Об этом сообщили на официальном сайте артиста, передает Хроника.инфо со ссылкой на MIGnews.
Исполнитель, по словам его жены Масаки, умер из-за осложнений, вызванных инсультом, который Раш перенес еще в 2003 году.
Исполнитель был известен как один из ключевых создателей "блюза западной стороны" 1950-х и 1960-х годов. Участники так называемого направления West Side Sound модернизировали традиционный блюз, внеся в него больше джазового, усиленного звука.
Уже первый сингл артиста, который он записал в 1956 году на студии Cobra Records, I Can’t Quit You Baby достиг шестой строчки чарта "ритм-энд-блюз" журнала Billboard и вывел певца на международную сцену.
Известно, что карьера родившегося в Филадельфии музыканта началась после его переезда в Чикаго. В местных клубах он начал играть на гитаре и исполнять песни в ковбойской шляпе, что впоследствии стало традиционным атрибутом его сценического образа.
"Он был одним из последних великих блюзовых гитаристов, он был электрическим богом", - отметил генеральный директор и основатель Чикагского блюзового музея Грегг Паркер.
Раш, по его словам, любил выступать перед живой аудиторией, от небольших клубов на западе Чикаго до популярных концертных площадок в Европе и Японии.
Отчасти именно с этим, по мнению менеджера артиста Рика Бейтса, было связано то, что Раш по сравнению с другими блюзовыми музыкантами получал меньше внимания от публики.
Читайте также: В России скончался Иосиф Кобзон
"Он бы предпочел выйти и сыграть, а потом вернуться домой и спать в своей постели", - рассказал Бейтс, заметив, что Раш, по его мнению, "не был парнем из шоу-бизнеса".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1697
0
Также советуем посмотреть
- Сеть насмешили «нежности» Путина и президента Таджикистана
- Сеть в восторге от упитанного тюленя из Японии
- На позитиве: десятка отличных анекдотов на утро воскресенья
- Хочет найти себе рабов: бездомная кошка-толстушка покорила Сеть
- В зоне ООС ранили одного бойца ВСУ
- В Казахстане приготовили самый длинный шашлык в мире
- Неверная жена с любовником вызвала такси, которое вел ее муж
- Сеть повеселил жалостливый рассказ на росТВ о жизни в Киеве
- В Сети высмеяли памятник основателю Bitcoin в Киеве
- Обаятельный тюлень покорил пользователей Сети
- "Совет да любовь": в Сети высмеяли фото Путина с президентом Таджикистана
- В Сети высмеяли "фекальный инцидент" с российскими дипломатами
- Очередной взрыв в Донецке: ранен кандидат на пост "главы ДНР"
- "Ты меня любишь?": забавные анекдоты о прелестях семейной жизни
- "Добби свободен": в Сети шутят над снятием электронного браслета с Насирова
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба"
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
- Насирову разрешили снять электронный браслет
- Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
- Колективні претензії на минуле
- Смешные фотки, в которых нет смысла искать логику
- Медицина в бюджете-2019: главные показатели
- Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки
- В ООН Порошенко атакував Росію
- За карту без Крыма: в Житомире забросали дымовыми шашками кафе
- Избирательная компания: стартовый выстрел прозвучал
- На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
- Угорці встромили ніж у нашу спину
- Смешные СМС от людей, у которых ирония «в крови»
Оставьте свой комментарий