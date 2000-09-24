Раздел: Культура
Melovin признался, насколько увеличил гонорары после "Евровидения"
Артист также вспомнил смешные истории, связанные с поездами.
Один из самых молодых и одаренных певцов украинской эстрады Константин Бочаров, более известный как MELOVIN, принимал участие в Евровидении 2018 года.
Артист рассказал, о том, как участие в международном певческом конкурсе повлияло на его заработок, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Артист также вспомнил смешные истории, связанные с поездами. Например, как-то проводница начала снимать на телефон то, как певец со своей командой просто... спит. После этого, как признался артист, он старается закрывать дверь в поездах.
Также Бочкаров вспомнил, как опаздывал на поезд и буквально на ходу запрыгивал в вагон.
"Знаешь, мы один раз так спешили на поезд, ехали как раз в Одессу, на "Интерсити". И мы бежали, бежали за поездом, он уже даже поехал, но открылись эти двери. И женщина, которая там стоит, руководит поездом, показывает нам: "давайте, бегите, бегите". Берет наши сумки и затаскивает их. Настя, моя подруга и мой администратор, падает на колени прямо на ступеньках тех. Она не может подняться с сумками теми, а я еще не могу залезть. Ну, такое было, да", – рассказывает исполнитель.
Мelovin также признался, насколько увеличил гонорары после Евровидения.
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"Увеличил гонорары, конечно, увеличил. Я не такой наглец, чтоб поднимать гонорары вдвое. Но да, немного так поднял. Мне кажется, процентов на 30-40, да, почти на половину", – рассказывает артист.
Один из самых молодых и одаренных певцов украинской эстрады Константин Бочаров, более известный как MELOVIN, принимал участие в Евровидении 2018 года.
Артист рассказал, о том, как участие в международном певческом конкурсе повлияло на его заработок, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Артист также вспомнил смешные истории, связанные с поездами. Например, как-то проводница начала снимать на телефон то, как певец со своей командой просто... спит. После этого, как признался артист, он старается закрывать дверь в поездах.
Также Бочкаров вспомнил, как опаздывал на поезд и буквально на ходу запрыгивал в вагон.
"Знаешь, мы один раз так спешили на поезд, ехали как раз в Одессу, на "Интерсити". И мы бежали, бежали за поездом, он уже даже поехал, но открылись эти двери. И женщина, которая там стоит, руководит поездом, показывает нам: "давайте, бегите, бегите". Берет наши сумки и затаскивает их. Настя, моя подруга и мой администратор, падает на колени прямо на ступеньках тех. Она не может подняться с сумками теми, а я еще не могу залезть. Ну, такое было, да", – рассказывает исполнитель.
Мelovin также признался, насколько увеличил гонорары после Евровидения.
Читайте также: Melovin выступил в финале Евровидения. Видео
"Увеличил гонорары, конечно, увеличил. Я не такой наглец, чтоб поднимать гонорары вдвое. Но да, немного так поднял. Мне кажется, процентов на 30-40, да, почти на половину", – рассказывает артист.
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