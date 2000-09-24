Украинская певица "засветила" грудь в обтягивающем латексном наряде

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Анна Седокова, украинская певица, показала, как занимается спортом своим фаната и высказала пару соображений по этому поводу.

Популярная украинская певица в очередной раз разоткровенничалась и рассказала о личной драме. Популярная певица Анна Седокова никогда не прятала свою личную жизнь за семью замками. Наверное, именно поэтому ее так любят поклонники.