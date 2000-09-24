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Раздел: Культура  
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Lady Gaga "засветилась" в объятиях знаменитого актера

Lady Gaga "засветилась" в объятиях знаменитого актераЛеди Гага и Брэдли Купер удивили чувственным клипом.

Эпатажная американская певица и актриса Леди Гага и голливудский актер Брэдли Купер выпустили клип на песню Shallow, которая стала саундтреком к мюзиклу "Звезда родилась".

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале исполнительницы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Отметим, что Леди Гага и Брэдли Купер исполнили в картине главные роли. А для 43-летнего актера фильм еще стал и режиссерским дебютом.

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В клипе показаны самые драматические моменты из мюзикла: любовь, поцелуи, слезы и испепеляющая страсть.

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 Теги: Леди Гага, Брэдли Купер

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Сегодня, 16:49 » Автор: Ирина Шевченко
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