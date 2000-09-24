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Раздел: Культура  
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Эмбер Херд покрасовалась в приталенном пестром платье

Эмбер Херд покрасовалась в приталенном пестром платьеЗвезда блистала вечеринке Global Citizen Festival.

Пока бывший бойфренд голливудской актрисы теряет миллиарды долларов, а также пытается восстановить репутацию после череды громких скандалов, звезда кинофильма «Ромовый дневник» продолжает посещать вечеринки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka.

Например, вчера знаменитая блондинка посетила светское мероприятие Global Citizen Festival, которое состоялось в Нью-Йорке. Стоит отметить, что популярная американка не стала скрывать сногсшибательную фигуру, поэтому надела приталенное платье-гольф актуальной длины миди с оригинальным орнаментом, модное пальто, декорированное черно-зеленой крупной клеткой и лакированные ботинки насыщенного алого цвета с элементами шнуровки.

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Примечательно, что на этот раз Эмбер Херд отказалась от фирменного макияжа, отдав предпочтение розовым румянам, удлиняющей туши для ресниц и прозрачному бальзаму.

Эмбер Херд покрасовалась в приталенном пестром платье
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 Теги: Эмбер Херд, стильный образ

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Сегодня, 18:28 » Автор: Ирина Шевченко
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