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Раздел: Культура  
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Маша Ефросинина удивила осенним образом

Маша Ефросинина удивила осенним образомТелезвезда снова очаровала образом.

В последнее время Маша Ефросинина влюбилась в желтый цвет в одежде, который обещает стать главным модным фаворитом зимой 2019.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glianec.com.ua.

На днях телезвезда снова очаровала образом в стильном желтом свитере, позируя с мужем и сыном. Свой пост в соцсети Ефросинина прокомментировала:

"Одна справа- будучи досвідченою й дорослою людиною, виходити на змагання під прицілом уваги всього світу. Інша - коли тобі 14-18 років, ти у складі Юнацької Олімпійскої збірної, і будеш співати гімн Украіни за хвилину до свого бою - першого й головного в житті!

Сьогодні я сказала юним Олімпійцям, що не треба взагалі допускати думки, що, хто й як буде теревенити про їх виступи- треба проявити себе ТАК, щоб з чистою совістю потім вони могли собі сказати, що виклалися на повну та їм за себе не соромно!!! Все, що їм потрібно- це віра в себе та в свої сили!.......П.С.

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Юнацькі Олімпійські ігри стартують 6 жовтня! Прошу вас писати нашим спортсменам побажання тут) Бо, як виявилось, телебаченння вони не дивляться через постійні тренування, а ось в інстаграм мій заглядають. Сили духу вам, мої особисті герої."
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 Теги: Маша Ефросинина, образ

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Сегодня, 20:00 » Автор: Едгар Букмирза
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