Раздел: Культура
Маша Ефросинина удивила осенним образом
Телезвезда снова очаровала образом.
В последнее время Маша Ефросинина влюбилась в желтый цвет в одежде, который обещает стать главным модным фаворитом зимой 2019.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glianec.com.ua.
На днях телезвезда снова очаровала образом в стильном желтом свитере, позируя с мужем и сыном. Свой пост в соцсети Ефросинина прокомментировала:
"Одна справа- будучи досвідченою й дорослою людиною, виходити на змагання під прицілом уваги всього світу. Інша - коли тобі 14-18 років, ти у складі Юнацької Олімпійскої збірної, і будеш співати гімн Украіни за хвилину до свого бою - першого й головного в житті!
Сьогодні я сказала юним Олімпійцям, що не треба взагалі допускати думки, що, хто й як буде теревенити про їх виступи- треба проявити себе ТАК, щоб з чистою совістю потім вони могли собі сказати, що виклалися на повну та їм за себе не соромно!!! Все, що їм потрібно- це віра в себе та в свої сили!.......П.С.
Читайте также: Маша Ефросинина удивила элегантным образом
Юнацькі Олімпійські ігри стартують 6 жовтня! Прошу вас писати нашим спортсменам побажання тут) Бо, як виявилось, телебаченння вони не дивляться через постійні тренування, а ось в інстаграм мій заглядають. Сили духу вам, мої особисті герої."
В последнее время Маша Ефросинина влюбилась в желтый цвет в одежде, который обещает стать главным модным фаворитом зимой 2019.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glianec.com.ua.
На днях телезвезда снова очаровала образом в стильном желтом свитере, позируя с мужем и сыном. Свой пост в соцсети Ефросинина прокомментировала:
"Одна справа- будучи досвідченою й дорослою людиною, виходити на змагання під прицілом уваги всього світу. Інша - коли тобі 14-18 років, ти у складі Юнацької Олімпійскої збірної, і будеш співати гімн Украіни за хвилину до свого бою - першого й головного в житті!
Сьогодні я сказала юним Олімпійцям, що не треба взагалі допускати думки, що, хто й як буде теревенити про їх виступи- треба проявити себе ТАК, щоб з чистою совістю потім вони могли собі сказати, що виклалися на повну та їм за себе не соромно!!! Все, що їм потрібно- це віра в себе та в свої сили!.......П.С.
Читайте также: Маша Ефросинина удивила элегантным образом
Юнацькі Олімпійські ігри стартують 6 жовтня! Прошу вас писати нашим спортсменам побажання тут) Бо, як виявилось, телебаченння вони не дивляться через постійні тренування, а ось в інстаграм мій заглядають. Сили духу вам, мої особисті герої."
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