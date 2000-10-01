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Раздел: Культура  
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Влад Яма растрогал поклонников нежным фото с женой

Влад Яма растрогал поклонников нежным фото с женойВлад Яма и его жена Лилиана в браке с 2015 года.

Только недавно мы сообщали тебе о том, что Влад Яма опубликовал в Instagram-аккаунте трогательное фото со своим маленьким сыном Леоном. А недавно танцор порадовал поклонников еще одним нежным личным снимком – в этот раз со своей красоткой-женой Лилианой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cosmo.com.ua.

Так, девушка пришла в гости к мужу на съемочную площадку нового сезона шоу «Танці з зірками», в котором Влад уже второй год подряд оценивает выступления участников за судейским столом вместе с балериной Екатериной Кухар и певцом Димой Монатиком.

На новом совместном фото супруги обнимаются, улыбаются и выглядят невероятно счастливыми. Подписчики Влада в комментариях к фото отмечают, как хорошо они смотрятся вместе с Лилианой, и мы не можем с ними в этом не согласиться. Красивая пара!

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В 2016-м у пары родился сын, которого они назвали Леон. Супруги оберегают свою личную жизнь от посторонних глаз, поэтому все еще не показывают лицо сына в соцсетях, однако иногда все же делятся с поклонниками трогательными фотографиями, на которых запечатлены втроем.
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 Теги: Влад Яма, фото с женой

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Вчера, 22:56 » Автор: Едгар Букмирза
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