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На "Танцах со звездами" произошел неожиданный поворот

На "Танцах со звездами" произошел неожиданный поворот Одна из зрительских фавориток покинула проект.

В воскресенье, 30 сентября, прошел шестой эфир шоу "Танцы со звездами", на котором звезды рассказали истории из детства. Все пары танцевали с детьми. А после голосования на проекте остались восемь участников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

При этом второй эфир подряд заканчивается неожиданно: если в прошлом выпуске выбыла сильнейшая участница Маша Ефросинина, в этом - вылетела еще одна серьезная претендентка на финал Анита Луценко.

Первыми на танцпол вышли Павел Вишняков и Юлия Сахневич с джайвом. Актер рассказал о детстве, которое пришлось на 90-е, как его родители выбивались из сил, чтобы прокормить детей. Вишняков заявил, что не сомневается, что будет самым любящим отцом. Все судьи похвалили его номер, кроме Екатерины Кухар, которой не хватило драйва. Оценка судей - 27.

Затем венский вальс показали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Комик рассказал, как получал двойки и ходил в тайне от родителей купаться на речку. Все судьи очень благосклонно отозвались о волшебном танце в духе Гарри Поттера. Оценка судей - 26 баллов.

Иракли Макацария и Яна Заяц подготовили афро-джаз в стиле мультфильма "Король Лев". Грузинский бизнесмен вспомнил о непростых временах, когда приходилось донашивать курточки за старшей сестрой.

Дима Монатик и Влад Яма расхвалили номер, а Екатерина Кухар сделал замечания стопам звездного участника. Итог от жюри - 29 баллов.

Анита Луценко и Александр Прохоров выбрали джайв, как и пара Вишнякова и Сахневич. Тренер рассказала, что была очень замкнутой в детстве и что ее любят дети.

Екатерина Кухар назвала Аниту Луценко фаворитом проекта. А вот Владу Яме показалось, что было маловато техники. Вердикт судей - 27 баллов.

Далее произошла небольшая заминка. Когда на экраны вывели промежуточную турнирную таблицу там появилась пара Андраде и Кота с оценкой 29 баллов, хотя они еще не выходили на паркет. Позже Надя Дорофеева, которая была ведущей, пояснила, что просто вместо одной пары случайно внесли другую, соответственно и баллы были чужие.

Денис Беринчик со своей партнершей продемонстрировали контемпорари. Перед выходом на паркет боксер вспомнил, что в детстве у семьи было большое хозяйство и нужно было кормить бычка, кур и гусей. Все судьи положительно оценили номер. Общая сумма баллов от них - 27.

Мишель Андраде и Женя Кот станцевали яркий ностальгический номер под Майкла Джексона. Певица рассказала, что у нее было счастливое детство в большой семье в Боливии. Судьи отметили, что Мишель растет с каждый эфиром. Общая оценка от них - 28 баллов.

Руслан Сеничкин и Яна Цыбульская перевоплотились в персонажей сказки о Буратино - кота Базилио и лису Алису.

Судьи назвали танец пары, которая дважды оказывалась в номинации на вылет, лучшим за все шесть эфиров. Итог по баллам от жюри - 26.

Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин поставили фокстрот. Телеведущая вспомнила, как в детстве ее считали белой вороной и ей приходилось отстаивать свое право быть другой. В номере она перевоплотилась в Мавку из произведения Леси Украинки. Влад Яма отметил, что уже хочется чего-то нового, больше шагов, а не только поддержек. Оценка судей - 21 балл.

Леся Никитюк и Макс Ежов перевоплотились в Барби и Кена и показали чачу. Телеведущая вспомнила, как ради куклы в детстве ходила на рынок продавать яблоки.

Судьи отметили, что ждали большего и поставили 21 балл.

Перед вердиктом этого выпуска Надя Дорофеева и Дмитрий Монатик исполнили свой хит "Глубоко".

По результатам голосования зрителей стало ясно, что в зоне риска оказались две пары: с Беринчиком и Луценко. Однако, больше голосов в итоге оказалось у боксера, а популярный диетолог и тренер, которую считали фаворитом шоу внезапно покинула проект. Это стало большой неожиданностью, ведь с первого эфира она демонстрировала высокий уровень, кроме того, у нее большая армия поклонников, только в Instagram более 600 тысяч подписчиков.

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На странице шоу в Facebook и на странице Аниты Луценко в Instagram тут же появились десятки возмущенных комментариев от зрителей, которые не могут поверить, что эта участница прервала борьбу.

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 Теги: Анита Луценко, Танцы со звездами

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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