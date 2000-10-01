» » Известную актрису заподозрили в новой пластической операции
Раздел: Культура  
0

Известную актрису заподозрили в новой пластической операции

Известную актрису заподозрили в новой пластической операции Внешность Меган Фокс значительно изменилась.

32-летняя голливудская актриса все реже радует поклонников новыми кинофильмами. Не секрет, что сейчас знаменитая брюнетка активно работает над брендом собственного нижнего белья, а также воспитывает троих наследников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Тем не менее, соблазнительная американка нередко делится оригинальными снимками на своей странице в социальной сети Инстаграм. Например, сегодня Меган Фокс опубликовала новый кадр. На нем длинноногая актриса похвасталась полным отсутствие морщин, а также собственной привлекательностью, позируя в автомобиле. Однако поклонники заподозрили звезду телеэкранов в том, что она вновь сделала пластическую операцию.

Не секрет, что на заре своей карьеры Меган Фокс кардинально изменила внешность. Так многодетная мать решилась на ринопластику, откорректировала скулы, подбородок и увеличила грудь. Также знаменитая брюнетка все чаще увлекается радикальными косметологическими процедурами. При этом актриса все чаще прибегает к инъекциям филлеров, несмотря на то, что американка уже утратила былую мимику.

Тем не менее, как пишет storinka.com.ua, пока звезда кинофильмов не подтвердила данную информацию. Примечательно, что многие фанаты предположили, что Меган Фокс могла использовать плотный макияж. Однако пока почитатели творчества брюнетки ожидают официального заявления от их кумира.

Кстати, знаменитая брюнетка не единственная представительница шоу-бизнеса, которая перенесла ряд пластических операций перед всемирной известностью. Например, 21-летняя манекенщица Белла Хадид изменила форму носа и скул, а лишь после радикальных вмешательств подписала контракт с престижным модельным агентством.

Читайте также: Моника Беллуччи сфотографировалась в сногсшибательном образе

Также 20-летняя София Ричи подкорректировала форму скул, лба и носа. При этом юная модель начала покорять мировые подиумы лишь после кардинальной смены имиджа.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Меган Фокс, операция

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
     136
     0

Похожие новости по теме

Меган Фокс начала рекламировать женское белье Меган Фокс начала рекламировать женское белье

Этот бренд нижнего белья принадлежит самой актрисе.

Меган Фокс покорила фанатов манящими снимками в белье Меган Фокс покорила фанатов манящими снимками в белье

Это надо видеть!

Меган Фокс позировала в нижнем белье Меган Фокс позировала в нижнем белье

Актриса прорекламировала белье своей собственной линии.

31-летняя Меган Фокс похвасталась стройными формами в белье 31-летняя Меган Фокс похвасталась стройными формами в белье

Поклонники в восторге.

Меган Фокс похвасталась фигурой в рекламе нижнего белья Меган Фокс похвасталась фигурой в рекламе нижнего белья

Многодетная мамочка выглядит великолепно.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх