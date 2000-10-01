Раздел: Культура
Известную актрису заподозрили в новой пластической операции
Внешность Меган Фокс значительно изменилась.
32-летняя голливудская актриса все реже радует поклонников новыми кинофильмами. Не секрет, что сейчас знаменитая брюнетка активно работает над брендом собственного нижнего белья, а также воспитывает троих наследников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Тем не менее, соблазнительная американка нередко делится оригинальными снимками на своей странице в социальной сети Инстаграм. Например, сегодня Меган Фокс опубликовала новый кадр. На нем длинноногая актриса похвасталась полным отсутствие морщин, а также собственной привлекательностью, позируя в автомобиле. Однако поклонники заподозрили звезду телеэкранов в том, что она вновь сделала пластическую операцию.
Не секрет, что на заре своей карьеры Меган Фокс кардинально изменила внешность. Так многодетная мать решилась на ринопластику, откорректировала скулы, подбородок и увеличила грудь. Также знаменитая брюнетка все чаще увлекается радикальными косметологическими процедурами. При этом актриса все чаще прибегает к инъекциям филлеров, несмотря на то, что американка уже утратила былую мимику.
Тем не менее, как пишет storinka.com.ua, пока звезда кинофильмов не подтвердила данную информацию. Примечательно, что многие фанаты предположили, что Меган Фокс могла использовать плотный макияж. Однако пока почитатели творчества брюнетки ожидают официального заявления от их кумира.
Кстати, знаменитая брюнетка не единственная представительница шоу-бизнеса, которая перенесла ряд пластических операций перед всемирной известностью. Например, 21-летняя манекенщица Белла Хадид изменила форму носа и скул, а лишь после радикальных вмешательств подписала контракт с престижным модельным агентством.
Читайте также: Моника Беллуччи сфотографировалась в сногсшибательном образе
Также 20-летняя София Ричи подкорректировала форму скул, лба и носа. При этом юная модель начала покорять мировые подиумы лишь после кардинальной смены имиджа.
32-летняя голливудская актриса все реже радует поклонников новыми кинофильмами. Не секрет, что сейчас знаменитая брюнетка активно работает над брендом собственного нижнего белья, а также воспитывает троих наследников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Тем не менее, соблазнительная американка нередко делится оригинальными снимками на своей странице в социальной сети Инстаграм. Например, сегодня Меган Фокс опубликовала новый кадр. На нем длинноногая актриса похвасталась полным отсутствие морщин, а также собственной привлекательностью, позируя в автомобиле. Однако поклонники заподозрили звезду телеэкранов в том, что она вновь сделала пластическую операцию.
Не секрет, что на заре своей карьеры Меган Фокс кардинально изменила внешность. Так многодетная мать решилась на ринопластику, откорректировала скулы, подбородок и увеличила грудь. Также знаменитая брюнетка все чаще увлекается радикальными косметологическими процедурами. При этом актриса все чаще прибегает к инъекциям филлеров, несмотря на то, что американка уже утратила былую мимику.
Тем не менее, как пишет storinka.com.ua, пока звезда кинофильмов не подтвердила данную информацию. Примечательно, что многие фанаты предположили, что Меган Фокс могла использовать плотный макияж. Однако пока почитатели творчества брюнетки ожидают официального заявления от их кумира.
Кстати, знаменитая брюнетка не единственная представительница шоу-бизнеса, которая перенесла ряд пластических операций перед всемирной известностью. Например, 21-летняя манекенщица Белла Хадид изменила форму носа и скул, а лишь после радикальных вмешательств подписала контракт с престижным модельным агентством.
Читайте также: Моника Беллуччи сфотографировалась в сногсшибательном образе
Также 20-летняя София Ричи подкорректировала форму скул, лба и носа. При этом юная модель начала покорять мировые подиумы лишь после кардинальной смены имиджа.
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