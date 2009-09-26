Раздел: Культура
Шэрон Стоун "засветилась" в компании молодого бойфренда
Голливудская актриса закрутила роман с 41-летним итальянским предпринимателем.
Несмотря на то, что в нынешнем году звезда легендарного кинофильма «Основной инстинкт» отметила 60-летие, популярная блондинка продолжает заниматься спортом, тщательно следит за своей фигурой, а также регулярно посещает косметолога.
Поэтому Шэрон Стоун может похвастаться многочисленными поклонниками, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Однако пока сердце голливудской актрисы принадлежит лишь одному фанату. Не так давно стало известно, что звезда телеэкранов закрутила роман с 41-летним итальянским предпринимателем. При этом влюбленные успели насладиться романтическими каникулами в начале лета. Ведь пару неоднократно замечали на калифорнийском побережье.
При этом Шэрон Стоун не комментирует роман с темпераментным бизнесменом. Однако, похоже, отношения между итальянцем и голливудской актрисой стремительно развивается. Ведь популярная блондинка вновь отправилась в отпуск вместе с молодым бойфрендом. Сегодня чету знаменитостей застали на элитном испанском курорте. При этом легендарная американка не постеснялась предстать в сдельном купальнике черного цвета, который выгодно обрамил стройную фигуру блондинки. Кроме того звезда телеэкранов наслаждалась пейзажами, обнимая избранника, несмотря на многочисленных туристов.
Читайте также: Шэрон Стоун показала, как выглядит в нижнем белье
Кстати, Шэрон Стоун не единственная представительница шоу-бизнеса, которая состоит в отношениях с более молодым возлюбленным. Например, австралийская поп-исполнительница Кайли Миноуг встречалась с британским актером, который был младше ее на 20 лет. А сейчас артистка состоит в отношениях с главным редактором известного глянцевого издания. При этом разница в возрасте между влюбленными составляет чуть более 10-и лет. Похоже, вскоре в Голливуде появится новый тренд. Ведь зрелые женщины пользуются большим спросом, нежели их юные коллеги.
Несмотря на то, что в нынешнем году звезда легендарного кинофильма «Основной инстинкт» отметила 60-летие, популярная блондинка продолжает заниматься спортом, тщательно следит за своей фигурой, а также регулярно посещает косметолога.
Поэтому Шэрон Стоун может похвастаться многочисленными поклонниками, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Однако пока сердце голливудской актрисы принадлежит лишь одному фанату. Не так давно стало известно, что звезда телеэкранов закрутила роман с 41-летним итальянским предпринимателем. При этом влюбленные успели насладиться романтическими каникулами в начале лета. Ведь пару неоднократно замечали на калифорнийском побережье.
При этом Шэрон Стоун не комментирует роман с темпераментным бизнесменом. Однако, похоже, отношения между итальянцем и голливудской актрисой стремительно развивается. Ведь популярная блондинка вновь отправилась в отпуск вместе с молодым бойфрендом. Сегодня чету знаменитостей застали на элитном испанском курорте. При этом легендарная американка не постеснялась предстать в сдельном купальнике черного цвета, который выгодно обрамил стройную фигуру блондинки. Кроме того звезда телеэкранов наслаждалась пейзажами, обнимая избранника, несмотря на многочисленных туристов.
Читайте также: Шэрон Стоун показала, как выглядит в нижнем белье
Кстати, Шэрон Стоун не единственная представительница шоу-бизнеса, которая состоит в отношениях с более молодым возлюбленным. Например, австралийская поп-исполнительница Кайли Миноуг встречалась с британским актером, который был младше ее на 20 лет. А сейчас артистка состоит в отношениях с главным редактором известного глянцевого издания. При этом разница в возрасте между влюбленными составляет чуть более 10-и лет. Похоже, вскоре в Голливуде появится новый тренд. Ведь зрелые женщины пользуются большим спросом, нежели их юные коллеги.
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