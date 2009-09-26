Солистка "Время и Стекло" похвасталась фигурой в откровенном боди

Дорофеева поразила соблазнительным образом на Танцах со звездами.



Певица, участница прошлого сезона Танцев со звездами Надя Дорофеева снова предстала перед поклонниками в соблазнительном образе.



Об этом пишет



Звезда поделилась в своем Instagram фото после выступления с судьей проекта MONATIK. Они порадовали телезрителей известной композицией «Глубоко».



Надя показала ножки в соблазнительном черном боди и лакированном кожаном тренче.



Читайте также: Миша Романова похвасталась фигурой в откровенном боди



Певица для выступления также надела парик блондинки.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Певица, участница прошлого сезона Танцев со звездами Надя Дорофеева снова предстала перед поклонниками в соблазнительном образе.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 1+1 Звезда поделилась в своем Instagram фото после выступления с судьей проекта MONATIK. Они порадовали телезрителей известной композицией «Глубоко».Надя показала ножки в соблазнительном черном боди и лакированном кожаном тренче.Певица для выступления также надела парик блондинки.





Загрузка...