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Раздел: Культура  
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Солистка "Время и Стекло" похвасталась фигурой в откровенном боди

Солистка "Время и Стекло" похвасталась фигурой в откровенном бодиДорофеева поразила соблазнительным образом на Танцах со звездами.

Певица, участница прошлого сезона Танцев со звездами Надя Дорофеева снова предстала перед поклонниками в соблазнительном образе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 1+1.

Звезда поделилась в своем Instagram фото после выступления с судьей проекта MONATIK. Они порадовали телезрителей известной композицией «Глубоко».

Надя показала ножки в соблазнительном черном боди и лакированном кожаном тренче.

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Певица для выступления также надела парик блондинки.

Солистка "Время и Стекло" похвасталась фигурой в откровенном боди
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 Теги: Надя Дорофеева, яркий образ

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Сегодня, 13:32 » Автор: Ирина Шевченко
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