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Раздел: Культура  
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Королева элегантности: Катя Осадчая порадовала модным аутфитом

Королева элегантности: Катя Осадчая порадовала модным аутфитомОсадчая посетила показ дизайнера Vivienne Westwood.

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая позировала в Париже, надев полусапожки, шляпу и пиджак.

Фото она разместила в Инстаграм, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Одета Осадчая была в светлые брюках, роскошный пиджак, белые полусапожки и черную шляпу.

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В подписи к фотографии звезда написала: "Показ Vivienne Westwood, однозначно самый эпатажный за все Неделя моды". За мой образ соответствует #lorealparis ".

Королева элегантности: Катя Осадчая порадовала модным аутфитом

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 Теги: Катя Осадчая, стильный образ

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Сегодня, 18:29 » Автор: Ирина Шевченко
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