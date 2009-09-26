Раздел: Культура
Королева элегантности: Катя Осадчая порадовала модным аутфитом
Осадчая посетила показ дизайнера Vivienne Westwood.
Известная украинская телеведущая Катя Осадчая позировала в Париже, надев полусапожки, шляпу и пиджак.
Фото она разместила в Инстаграм, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Одета Осадчая была в светлые брюках, роскошный пиджак, белые полусапожки и черную шляпу.
Читайте также: Катя Осадчая порадовала снимком в стильном наряде
В подписи к фотографии звезда написала: "Показ Vivienne Westwood, однозначно самый эпатажный за все Неделя моды". За мой образ соответствует #lorealparis ".
Известная украинская телеведущая Катя Осадчая позировала в Париже, надев полусапожки, шляпу и пиджак.
Фото она разместила в Инстаграм, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Одета Осадчая была в светлые брюках, роскошный пиджак, белые полусапожки и черную шляпу.
Читайте также: Катя Осадчая порадовала снимком в стильном наряде
В подписи к фотографии звезда написала: "Показ Vivienne Westwood, однозначно самый эпатажный за все Неделя моды". За мой образ соответствует #lorealparis ".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
254
0
Также советуем посмотреть
- Приколы от офисных работников с хорошей фантазией
- Верный друг: кролик прославился, помогая кошке выбраться из ловушки
- На Донбассе подорвался БТР с террористами, - ГУР
- Сеть насмешила реакция собаки на «наказание» хозяина
- Кто станет президентом Украины
- Японцы нашли лифту нелепое применение
- Тимошенко как официальный представитель Газпрома
- Медведица оставила американца без посылки
- Тимошенко, Газпром та інтереси Кремля
- Странный мотылек стал новым интернет-мемом
- Сеть озадачила странная детская задачка
- Про синхронізацію роботи Луганської ТЕС
- Дело не в том, что экономика России рухнет
- Соцсети подняли на смех книгу «мудростей от Путина»
- Переговоры с МВФ имени Шредингера
- Поклонникам боев без правил пришлось смотреть мультик о свинке Пеппе
- Что показала акция «Ночь на Банковой»
- В Николаеве директор рынка избил депутата
- Вот это фантазия: росСМИ отыскали связь между киевской «синей рукой» и фашистами
- Ликвидация «Нафтогаза» и Тимошенко
- На Донетчине построили 190-метровую телевышку
- Сеть насмешил Путин, «зачитавшийся» томиком Пушкина
- В преддверии президентских выборов нас пугают реваншем
- В Украине стартовал осенний призыв на срочную службу
- В Канаде отыскали след «планеты Нибиру»
- Бойцы ООС закрепились на новых позициях
- В России пожалели хлорки для «русских людей Донбасса»
- Сеть в восторге от реакции шимпанзе на фокус
- Выиграть войну и поставить на колени
- Боевики на Донбассе применили противотанковые управляемые ракеты
Оставьте свой комментарий