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Умер известный французский певец

Умер известный французский певецПевец ушел из жизни в собственном доме.

Умер известный французский певец и композитор Шарль Азнавур. Ему было 94 года.

Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на пресс-секретаря Азнавура, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Певец ушел из жизни в собственном доме на юге Франции, однако причина смерти пока неизвестна.

Шарля Азнавура называют одним из главных французских исполнителей ХХ века. В его подборке более 1300 песен, 200 миллионов проданных пластинок по всему миру и 60 ролей в кино. Шарля считают символом французского шансона.

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Стоит отметить, что исполнитель должен был посетить Киев 20 октября в рамках своего мирового турне.

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 Теги: французский певец, смерть

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Сегодня, 19:56 » Автор: Едгар Букмирза
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