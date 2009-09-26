Раздел: Культура
Ольга Фреймут показала фото с мужем
Ольга выглядит болезненной и уставшей.
Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут продемонстрировала поклонникам в социальных сетях семейный снимок со своим мужем Владимиром Локотко, генеральным директором Нового канала.
Новое фото Ольга Фреймут опубликовала на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
На совместном селфи Ольга смотрит в камеру вместе со своим мужем. Телеведущая лаконично прокомментировала снимок с помощью эмоджи-сердца.
Сторонники Фреймут были в восторге от фото и заметили сходство между мужем и женой.
Говорят, если люди похожи, значит они половинки. Счастья вам! Пример нереальной целеустремленности и труда над собой,– отмечает один из Интернет-юзеров в комментариях.
Однако некоторые пользователи социальных сетей раскритиковали фото, отметив, что Ольга выглядит болезненной и уставшей из-за темных кругов под глазами.
"Синяки под глазами. Я смотрю последние фото, что-то она какая-то старая", "Вам повезло, что он вас любит такую – с синяками под глазами, бледную и непривлекательную. Но это временно, к сожалению", – пишут в комментариях пользователи.
Читайте также: Ольга Фреймут опубликовала новое фото с мужем
Кроме того, нашлись и те поклонники телеведущей, которые сравнили внешность ее мужа, назвав его "Притулой в молодости".
Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут продемонстрировала поклонникам в социальных сетях семейный снимок со своим мужем Владимиром Локотко, генеральным директором Нового канала.
Новое фото Ольга Фреймут опубликовала на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
На совместном селфи Ольга смотрит в камеру вместе со своим мужем. Телеведущая лаконично прокомментировала снимок с помощью эмоджи-сердца.
Сторонники Фреймут были в восторге от фото и заметили сходство между мужем и женой.
Говорят, если люди похожи, значит они половинки. Счастья вам! Пример нереальной целеустремленности и труда над собой,– отмечает один из Интернет-юзеров в комментариях.
Однако некоторые пользователи социальных сетей раскритиковали фото, отметив, что Ольга выглядит болезненной и уставшей из-за темных кругов под глазами.
"Синяки под глазами. Я смотрю последние фото, что-то она какая-то старая", "Вам повезло, что он вас любит такую – с синяками под глазами, бледную и непривлекательную. Но это временно, к сожалению", – пишут в комментариях пользователи.
Читайте также: Ольга Фреймут опубликовала новое фото с мужем
Кроме того, нашлись и те поклонники телеведущей, которые сравнили внешность ее мужа, назвав его "Притулой в молодости".
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