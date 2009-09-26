Раздел: Культура
Гвинет Пэлтроу показала первое фото со свадьбы
Папарацци ловили вспышками фотокамер гостей свадьбы.
Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу официально вышла замуж 29 сентября за продюсера Брэда Фэлчака. Звезда опубликовала в сети фото свадебных колец.
Первое фото со свадьбы с Брэдом Гвинет опубликовала в своем Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Фанаты оставляют искренние комментарии под заметкой, желая ей светлой любви и теплых чувств в течение всей жизни. Снимок Пэлтроу уже собрал более 200 тысяч лайков лишь за несколько часов.
Стоит добавить, что слухи о свадебной церемонии Гвинет Пэлтроу и Брэда Фэлчака начали появляться еще на прошлой неделе. Тогда же фанаты и журналисты делали настоящее расследование и предположили, что "день Х" может наступить в субботу, 29 сентября.
Читайте также: 45-летняя Гвинет Пэлтроу показала себя без косметики
Так и случилось. Папарацци ловили вспышками фотокамер гостей свадьбы, которые съезжались на территорию особняка Пэлтроу в Хэмптоне, штат Нью-Йорк. Журналистам также удалось сделать несколько фотографий с высоты птичьего полета, на которых можно подробнее разглядеть приготовления к звездной свадьбе.
Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу официально вышла замуж 29 сентября за продюсера Брэда Фэлчака. Звезда опубликовала в сети фото свадебных колец.
Первое фото со свадьбы с Брэдом Гвинет опубликовала в своем Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Фанаты оставляют искренние комментарии под заметкой, желая ей светлой любви и теплых чувств в течение всей жизни. Снимок Пэлтроу уже собрал более 200 тысяч лайков лишь за несколько часов.
Стоит добавить, что слухи о свадебной церемонии Гвинет Пэлтроу и Брэда Фэлчака начали появляться еще на прошлой неделе. Тогда же фанаты и журналисты делали настоящее расследование и предположили, что "день Х" может наступить в субботу, 29 сентября.
Читайте также: 45-летняя Гвинет Пэлтроу показала себя без косметики
Так и случилось. Папарацци ловили вспышками фотокамер гостей свадьбы, которые съезжались на территорию особняка Пэлтроу в Хэмптоне, штат Нью-Йорк. Журналистам также удалось сделать несколько фотографий с высоты птичьего полета, на которых можно подробнее разглядеть приготовления к звездной свадьбе.
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