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Раздел: Культура  
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Гвинет Пэлтроу показала первое фото со свадьбы

Гвинет Пэлтроу показала первое фото со свадьбыПапарацци ловили вспышками фотокамер гостей свадьбы.

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу официально вышла замуж 29 сентября за продюсера Брэда Фэлчака. Звезда опубликовала в сети фото свадебных колец.

Первое фото со свадьбы с Брэдом Гвинет опубликовала в своем Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Фанаты оставляют искренние комментарии под заметкой, желая ей светлой любви и теплых чувств в течение всей жизни. Снимок Пэлтроу уже собрал более 200 тысяч лайков лишь за несколько часов.

Стоит добавить, что слухи о свадебной церемонии Гвинет Пэлтроу и Брэда Фэлчака начали появляться еще на прошлой неделе. Тогда же фанаты и журналисты делали настоящее расследование и предположили, что "день Х" может наступить в субботу, 29 сентября.

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Так и случилось. Папарацци ловили вспышками фотокамер гостей свадьбы, которые съезжались на территорию особняка Пэлтроу в Хэмптоне, штат Нью-Йорк. Журналистам также удалось сделать несколько фотографий с высоты птичьего полета, на которых можно подробнее разглядеть приготовления к звездной свадьбе.

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 Теги: Гвинет Пэлтроу, свадьба

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Сегодня, 23:12 » Автор: Едгар Букмирза
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