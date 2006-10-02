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Ева Лонгория приняла участие в модном показе

Ева Лонгория приняла участие в модном показе Знаменитость приняла участие в подобном мероприятии впервые после родов.

43-летняя Ева Лонгория (Eva Longoria) 19 июня родила сына Сантьяго. Отец мальчика - 50-летний бизнесмен Хосе Антонио Бастон, муж актрисы. Для Евы ребенок стал первенцем, а у Хосе уже есть трое детей от предыдущего брака, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Ева не стала задерживаться в декретном отпуске, а спустя четыре месяца после родов впервые вышла на подиум. 30 сентября в рамках Недели моды в Париже прошел показ L’Oréal, в котором приняли участие амбассадоры бренда. Подиум был возведен в центре города на причале.

Ева продефилировала по набережной Сены в пышном платье с цветочным принтом и ассиметричным подолом. Наряд подчеркнул изменившуюся фигуру звезды: Лонгория пока не успела вернуться к прежней форме после родов.

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Напомним, Ева Лонгория откладывала материнство, потому что мечтала родить от любимого человека. Актриса вышла замуж за Хосе Антонио Бастона в 2016 году и решилась подарить возлюбленному ребенка.

Ева Лонгория приняла участие в модном показе
Ева Лонгория приняла участие в модном показе
Ева Лонгория приняла участие в модном показе
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 Теги: Ева Лонгория, подиум

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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