Раздел: Культура
Ева Лонгория приняла участие в модном показе
Знаменитость приняла участие в подобном мероприятии впервые после родов.
43-летняя Ева Лонгория (Eva Longoria) 19 июня родила сына Сантьяго. Отец мальчика - 50-летний бизнесмен Хосе Антонио Бастон, муж актрисы. Для Евы ребенок стал первенцем, а у Хосе уже есть трое детей от предыдущего брака, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Ева не стала задерживаться в декретном отпуске, а спустя четыре месяца после родов впервые вышла на подиум. 30 сентября в рамках Недели моды в Париже прошел показ L’Oréal, в котором приняли участие амбассадоры бренда. Подиум был возведен в центре города на причале.
Ева продефилировала по набережной Сены в пышном платье с цветочным принтом и ассиметричным подолом. Наряд подчеркнул изменившуюся фигуру звезды: Лонгория пока не успела вернуться к прежней форме после родов.
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Напомним, Ева Лонгория откладывала материнство, потому что мечтала родить от любимого человека. Актриса вышла замуж за Хосе Антонио Бастона в 2016 году и решилась подарить возлюбленному ребенка.
43-летняя Ева Лонгория (Eva Longoria) 19 июня родила сына Сантьяго. Отец мальчика - 50-летний бизнесмен Хосе Антонио Бастон, муж актрисы. Для Евы ребенок стал первенцем, а у Хосе уже есть трое детей от предыдущего брака, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Ева не стала задерживаться в декретном отпуске, а спустя четыре месяца после родов впервые вышла на подиум. 30 сентября в рамках Недели моды в Париже прошел показ L’Oréal, в котором приняли участие амбассадоры бренда. Подиум был возведен в центре города на причале.
Ева продефилировала по набережной Сены в пышном платье с цветочным принтом и ассиметричным подолом. Наряд подчеркнул изменившуюся фигуру звезды: Лонгория пока не успела вернуться к прежней форме после родов.
Читайте также: Семья Бекхэмов отпраздновала годовщину со звездными гостями
Напомним, Ева Лонгория откладывала материнство, потому что мечтала родить от любимого человека. Актриса вышла замуж за Хосе Антонио Бастона в 2016 году и решилась подарить возлюбленному ребенка.
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