Стас Пьеха признался в употреблении тяжелых наркотиков

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Внук известной певицы Эдиты Пьехи обвинил популярную украинскую исполнительницу и народную артистку Украины Ани Лорак в краже. Певец Стас Пьеха, пребывая в Украине, отметил, что во время съемок проекта «Шоу-хит» Каролина опередила его и забрала музыкальную композицию, которая имела бы все шансы стать настоящим хитом. По