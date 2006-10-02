Раздел: Культура
Стас Пьеха признался в употреблении тяжелых наркотиков
Певец пережил тяжелую наркозависимость.
Глядя сегодня на внука Эдиты Пьехи, сложно поверить, что детство и юность Стаса были далеко не радужными и идеальными. Однако на самом деле вместо счастливого детства Пьеха переживал тяжелый период... Об этом певец откровенно рассказал в интервью шоу "Судьба человека", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Так, по словам Стаса, все детство с ним провели домработницы: мать и бабушка часто уезжали на гастроли, поэтому мальчику приходилось мириться с одиночеством и искать утешения в дворовой жизни. Уже в 13 лет Пьеха курил и выпивал, после чего у него начались проблемы с тяжелыми наркотиками.
"Я постоянно носил кофты с длинными рукавами, чтобы скрыть следы от уколов. Однажды уснул с сигаретой во рту и поджег квартиру. Свитер сгорел, и я оказался перед мамой с голым торсом. Тогда все и вскрылось. Когда я уже активно начал заниматься психологией, понял, что у меня была обида на семью. Я винил маму в том, что она недодала мне внимания в детстве, что я не чувствовал себя любимым и нужным", - рассказал Стас.
"Это чудо, что я еще жив. У меня было три реанимации и инфаркт. Много раз я оказывался на краю гибели", - вспоминает певец.
Почти два года певец практически не выходил из дома, занимаясь лишь чтением и игрой на рояле. Справиться с тяжелой зависимостью артисту помогла семья и музыка, однако, по словам Стаса, он до сих пор ведет борьбу с самим собой:
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"Зависимость - это не привычка вредная, а болезнь. Причем болезнь хроническая, прогрессирующая, смертельная. Она прогрессирует даже в том случае, если человек ничего не употребляет. И если он не получает ежедневно какого-то психологического и духовного лечения, то начинается саморазрушение. Я лечусь до сих пор. Постоянно работаю над собой и борюсь с соблазнами".
Глядя сегодня на внука Эдиты Пьехи, сложно поверить, что детство и юность Стаса были далеко не радужными и идеальными. Однако на самом деле вместо счастливого детства Пьеха переживал тяжелый период... Об этом певец откровенно рассказал в интервью шоу "Судьба человека", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Так, по словам Стаса, все детство с ним провели домработницы: мать и бабушка часто уезжали на гастроли, поэтому мальчику приходилось мириться с одиночеством и искать утешения в дворовой жизни. Уже в 13 лет Пьеха курил и выпивал, после чего у него начались проблемы с тяжелыми наркотиками.
"Я постоянно носил кофты с длинными рукавами, чтобы скрыть следы от уколов. Однажды уснул с сигаретой во рту и поджег квартиру. Свитер сгорел, и я оказался перед мамой с голым торсом. Тогда все и вскрылось. Когда я уже активно начал заниматься психологией, понял, что у меня была обида на семью. Я винил маму в том, что она недодала мне внимания в детстве, что я не чувствовал себя любимым и нужным", - рассказал Стас.
"Это чудо, что я еще жив. У меня было три реанимации и инфаркт. Много раз я оказывался на краю гибели", - вспоминает певец.
Почти два года певец практически не выходил из дома, занимаясь лишь чтением и игрой на рояле. Справиться с тяжелой зависимостью артисту помогла семья и музыка, однако, по словам Стаса, он до сих пор ведет борьбу с самим собой:
Читайте также: Семья Бекхэмов отпраздновала годовщину со звездными гостями
"Зависимость - это не привычка вредная, а болезнь. Причем болезнь хроническая, прогрессирующая, смертельная. Она прогрессирует даже в том случае, если человек ничего не употребляет. И если он не получает ежедневно какого-то психологического и духовного лечения, то начинается саморазрушение. Я лечусь до сих пор. Постоянно работаю над собой и борюсь с соблазнами".
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