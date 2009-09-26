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Раздел: Культура  
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Светлана Лобода не постеснялась раздеться перед камерой

Светлана Лобода не постеснялась раздеться перед камеройLoboda показала грудь в бюcтгальтере.

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, показала в Instagram фото, на котором запечатлена в черном бюстгальтере.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

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"Говорят, время все изменит, но всякий раз оказывается, что приходится менять все самому", – написала она.

Светлана Лобода не постеснялась раздеться перед камерой
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 Теги: Светлана Лобода, в нижнем белье

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Сегодня, 11:35 » Автор: Ирина Шевченко
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