» » В кожаной фуражке и тренче: Катя Осадчая удивила новым образом
Раздел: Культура  
0

В кожаной фуражке и тренче: Катя Осадчая удивила новым образом

В кожаной фуражке и тренче: Катя Осадчая удивила новым образомВедущая похвасталась стильным образом в Париже.

Популярная украинская телеведущая и судья проекта «Модель XL» Катя Осадчая проводит время в Париже.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Катерина уже побывала на показах Vivienne Westwood и Sonia Rykiel, которые прошли в рамках Недели моды. Для прогулки по городу Осадчая выбрала джинсы-трансформеры от украинского бренда GASANOVA и тренч карамельного цвета от theCOAT by Katya Silchenko.

Читайте также: Массовое задержание "жриц любви" в Одессе: новые детали. Видео

Свой стильный наряд звезда дополнила кожаной фуражкой от Ruslan Baginskiy.


В кожаной фуражке и тренче: Катя Осадчая удивила новым образом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Катя Осадчая, яркий образ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:50 » Автор: Ирина Шевченко
     843
     0

Похожие новости по теме

Королева элегантности: Катя Осадчая порадовала модным аутфитом Королева элегантности: Катя Осадчая порадовала модным аутфитом

Осадчая посетила показ дизайнера Vivienne Westwood.

Катя Осадчая поразила ярким нарядом Катя Осадчая поразила ярким нарядом

Телеведущая выбрала наряд от украинского дизайнера.

Катя Осадчая Катя Осадчая "выгуляла" стильный наряд в Париже

Он прекрасно шел ведущей.

Катя Осадчая удивила роскошным нарядом Катя Осадчая удивила роскошным нарядом

Телеведущая побывала на балу.

Катя Осадчая удивила «хищным» нарядом Катя Осадчая удивила «хищным» нарядом

Андре Тан сфотографировался с Катей Осадчей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх