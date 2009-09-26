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Раздел: Культура  
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Андрей Данилко удивил неожиданным признанием

Андрей Данилко удивил неожиданным признаниемАндрей Данилко рассказал о выступлениях в России.

Украинский артист Андрей Данилко, также известный как Верка Сердючка, который 2 октября 2018 года отмечает 45-летие, признался, что его регулярно приглашают в Россию для выступлений на закрытых мероприятиях.

Об этом он рассказал российскому изданию, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

По словам певца, приглашения у него всегда есть.

"Когда я говорил, что не зовут, имел в виду какие-то публичные акции. Но и к корпоративам я не отношусь как к чему-то простому. Ведь что такое юбилей или свадьба? Это разные компании", - рассказал артист.

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"Многие гости даже не знакомы между собой. Но когда ты делаешь так, что они танцуют все вместе, – это прекрасно. Самое важное ведь – объединение. Поэтому Сердючка – звезда корпоративов", - отметил Данилко.
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 Теги: Андрей Данилко, выступления в России

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Сегодня, 17:38 » Автор: Ирина Шевченко
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