Раздел: Культура
Андрей Данилко удивил неожиданным признанием
Андрей Данилко рассказал о выступлениях в России.
Украинский артист Андрей Данилко, также известный как Верка Сердючка, который 2 октября 2018 года отмечает 45-летие, признался, что его регулярно приглашают в Россию для выступлений на закрытых мероприятиях.
Об этом он рассказал российскому изданию, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
По словам певца, приглашения у него всегда есть.
"Когда я говорил, что не зовут, имел в виду какие-то публичные акции. Но и к корпоративам я не отношусь как к чему-то простому. Ведь что такое юбилей или свадьба? Это разные компании", - рассказал артист.
Читайте также: Трамп удивил неожиданным признанием. Видео
"Многие гости даже не знакомы между собой. Но когда ты делаешь так, что они танцуют все вместе, – это прекрасно. Самое важное ведь – объединение. Поэтому Сердючка – звезда корпоративов", - отметил Данилко.
Украинский артист Андрей Данилко, также известный как Верка Сердючка, который 2 октября 2018 года отмечает 45-летие, признался, что его регулярно приглашают в Россию для выступлений на закрытых мероприятиях.
Об этом он рассказал российскому изданию, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
По словам певца, приглашения у него всегда есть.
"Когда я говорил, что не зовут, имел в виду какие-то публичные акции. Но и к корпоративам я не отношусь как к чему-то простому. Ведь что такое юбилей или свадьба? Это разные компании", - рассказал артист.
Читайте также: Трамп удивил неожиданным признанием. Видео
"Многие гости даже не знакомы между собой. Но когда ты делаешь так, что они танцуют все вместе, – это прекрасно. Самое важное ведь – объединение. Поэтому Сердючка – звезда корпоративов", - отметил Данилко.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1928
0
Также советуем посмотреть
- Популярная собака-толстушка растеряла славу вместе с лишними кило
- Трамп на кушетке
- Минутка позитива: золотистый ретривер подружился с коалой
- Дронов рассказал свою версию смертельного ДТП в Харькове
- В Румынии отыскали «наследника» Дракулы
- Дмитро Тритейкін: від Авдіївки до Маріуполя
- Все зло мира – от нефти
- Соцсети вновь шутят над каблуками Путина
- В Англии злой «призрак» попал на камеру
- Сытник подрывает доверие к НАБУ
- У Сенцова развилась сердечная недостаточность и ревматизм, - адвокат
- Российским депутатам: головой работайте, а не языком
- Модель в странных штанах озадачила Сеть оптической иллюзией
- Боевики продолжают препятствовать работе наблюдателям ОБСЕ
- Тиждень не писати у ФБ: результати експерименту
- Прикол дня: в России арбитр засчитал гол, который забил сам
- О 112 Украина и Newsone
- «Шантаж от слабого»: Сеть насмешили угрозы России в ответ на санкции
- Реформа освіти: 10 головних викликів
- Новый хит: ворона вмешалась в схватку котов
- Дональд Трамп производит много шума
- Жители США и Аргентины видели в небе «корабль пришельцев»
- Наблюдатели ОБСЕ подтвердили гибель троих детей в Горловке
- На Донбассе военный пострадал от лазерного оружия
- Во Франции лошадь до смерти перепугала посетителей кафе
- В чем отличие китайского министра от украинского
- Генеральна лінія у Нью-Йорку та викриття «Боширова»
- В ОБСЕ сообщили новые детали взрыва в оккупированном Донецке
- «Кость пушистая»: упитанный кот стал героем забавных фотожаб
- О бензине и дешевом газе в мышеловке
Оставьте свой комментарий