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Раздел: Культура  
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Экс-солистка "ВИА Гры" похвасталась соблазнительными формами

Экс-солистка "ВИА Гры" похвасталась соблазнительными формамиСанта Димопулос рассказала, как борется с хандрой.

Экс-солистка группы «ВиаГра» и известная модель Санта Димопулос поделилась с читателями своего микроблога эмоциями, которые у нее вызывает наступившая осень.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka.

Знаменитость пояснила: «Я обожаю Киев. Это мой родной город, с которым связаны главные события жизни. Я всегда рада сюда возвращаться, и благодарна ему за все! Но иногда... Бывает... Особенно осенью... В общем, любимый Киев, не обижайся, но ты мне сейчас не нравишься».

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Она призналась, что осенняя дождливая погода вызывает у нее хандру, но ее спасает спорт и вкусная еда.

Экс-солистка "ВИА Гры" похвасталась соблазнительными формами
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 Теги: Санта Димопулос, стройная фигура

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Сегодня, 18:41 » Автор: Ирина Шевченко
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