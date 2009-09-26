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Раздел: Культура  
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Кендалл Дженнер призналась, что мечтает выйти замуж

Кендалл Дженнер призналась, что мечтает выйти замуж Однако за кого неизвестно.

Популярная 22-летняя супермодель Кендалл Дженнер в семейном реалити-шоу "Семейство Кардашян" призналась, что на самом деле мечтает выйти замуж.

Об этом Кендалл рассказала своей подруге Джен Аткин в реалити-шоу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Я просто хочу убежать в мэрию прямо сейчас и выйти замуж,– заявила девушка.

Подруга Кендалл ответила, что с таким решением спешить не стоит. Кроме того, сейчас у Дженнер нет стабильного любимого человека.

"Тебе не стоит выходить замуж, пока тебе не исполнится 28-29 лет. Кто знает, может быть, к тому времени ты вообще не захочешь жениться. Вероятно, ваше поколение будет считать это слишком старомодным", – отметила Аткин.

Ранее Кендалл Дженнер рассказывала, что ей не нравится выставлять личную жизнь напоказ, как это делают ее сестры.

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Мне нравится какая-то приватность. Я не такая, как мои сестры, которые демонстрируют свои отношения на публике. Я всегда буду делать все возможное, чтобы скрывать свои отношения,– отметила звезда.

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 Теги: Кендалл Дженнер, выйти замуж

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Сегодня, 20:10 » Автор: Едгар Букмирза
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