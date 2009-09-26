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Раздел: Культура  
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Ирина Шейк показала странную фотоссесию

Ирина Шейк показала странную фотоссесиюЖенщина выглядит скромно.

На прошлой неделе мы показывали вам обложку нового выпуска Vogue Turkey главной героиней которой стала модель Ирина Шейк.

Теперь в Сети доступен весь фотосет, и мы можем оценить остальные снимки авторства Кунейта Акероглу. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

Практически на всех фотографиях Ирина запечатлена в достаточно закрытых и очень скромных образах. На ней объемное пальто, куртка и даже шуба, в которой Шейк все равно выглядит привлекательно.

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В макияже также сделана ставка на максимальную естественность. Впрочем, модные эксперименты точно не конек Шейк, в повседневной жизни она редко удивляет поклонников. А вот когда за дело берутся профессиональные стилисты, получается нечто интересное.

Ирина Шейк показала странную фотоссесию
Ирина Шейк показала странную фотоссесию
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 Теги: Ирина Шейк, фото, модель

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Сегодня, 22:04 » Автор: Едгар Букмирза
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