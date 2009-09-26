Раздел: Культура
Ирина Шейк показала странную фотоссесию
Женщина выглядит скромно.
На прошлой неделе мы показывали вам обложку нового выпуска Vogue Turkey главной героиней которой стала модель Ирина Шейк.
Теперь в Сети доступен весь фотосет, и мы можем оценить остальные снимки авторства Кунейта Акероглу. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Практически на всех фотографиях Ирина запечатлена в достаточно закрытых и очень скромных образах. На ней объемное пальто, куртка и даже шуба, в которой Шейк все равно выглядит привлекательно.
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В макияже также сделана ставка на максимальную естественность. Впрочем, модные эксперименты точно не конек Шейк, в повседневной жизни она редко удивляет поклонников. А вот когда за дело берутся профессиональные стилисты, получается нечто интересное.
На прошлой неделе мы показывали вам обложку нового выпуска Vogue Turkey главной героиней которой стала модель Ирина Шейк.
Теперь в Сети доступен весь фотосет, и мы можем оценить остальные снимки авторства Кунейта Акероглу. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Практически на всех фотографиях Ирина запечатлена в достаточно закрытых и очень скромных образах. На ней объемное пальто, куртка и даже шуба, в которой Шейк все равно выглядит привлекательно.
Читайте также: Ирина Шейк показала, как занимается спортом
В макияже также сделана ставка на максимальную естественность. Впрочем, модные эксперименты точно не конек Шейк, в повседневной жизни она редко удивляет поклонников. А вот когда за дело берутся профессиональные стилисты, получается нечто интересное.
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