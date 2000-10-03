Раздел: Культура
Эшли Грэм запустила собственное шоу
Название программы имеет отзвук еще из ее детства.
Американская plus-size модель Эшли Грэм запустила собственное шоу, в котором уже успела взять первое интервью. Ее гостьей стала знаменитая светская львица Ким Кардашян.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Видеоподкаст активистки бодипозитивного движения Эшли Грэм называется Pretty Big Deal. Сама же автор программы отмечает, что название программы имеет отзвук еще из ее детства.
И когда я была подростком, и в моей профессиональной деятельности я часто слышала в свой адрес: "А ты довольно симпатичная, хоть и полная" (Pretty for a big girl). Я начала размышлять о том, какую силу могут иметь слова ... И подумала: "Я симпатичная, я большая, я – событие!– поделилась Эшли в соцсетях.
Читайте также: Эшли Грэм отдохнула на яхте в соблазнительном бикини
И ее первой гостьей в студии стала светская львица и хорошая подруга модели Ким Кардашян. В прошлом году пышнотелая модель в одном из интервью признавалась, что считает Ким "иконой стиля". Во время интервью с ней Грэм обсудила материнство, семейную жизнь и проблемы, с которыми сталкивается звезда соцсетей.
Американская plus-size модель Эшли Грэм запустила собственное шоу, в котором уже успела взять первое интервью. Ее гостьей стала знаменитая светская львица Ким Кардашян.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Видеоподкаст активистки бодипозитивного движения Эшли Грэм называется Pretty Big Deal. Сама же автор программы отмечает, что название программы имеет отзвук еще из ее детства.
И когда я была подростком, и в моей профессиональной деятельности я часто слышала в свой адрес: "А ты довольно симпатичная, хоть и полная" (Pretty for a big girl). Я начала размышлять о том, какую силу могут иметь слова ... И подумала: "Я симпатичная, я большая, я – событие!– поделилась Эшли в соцсетях.
Читайте также: Эшли Грэм отдохнула на яхте в соблазнительном бикини
И ее первой гостьей в студии стала светская львица и хорошая подруга модели Ким Кардашян. В прошлом году пышнотелая модель в одном из интервью признавалась, что считает Ким "иконой стиля". Во время интервью с ней Грэм обсудила материнство, семейную жизнь и проблемы, с которыми сталкивается звезда соцсетей.
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