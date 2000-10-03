Раздел: Культура
Джастин Бибер показал трогательную фотографию с сестрой
Сестре известного певца всего три месяца.
24-летний поп-исполнитель Джастин Бибер появился на трогательном фото в Instagram своего отца Джереми, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
На черно-белом семейном фотоснимке Джереми Бибер позирует со всеми пятью своими детьми. Старший из них, легенда поп-музыки Джастин Бибер, держит на руках самую младшую - малышку Бэй, родившуюся в августе этого года.
Крошка, еще не знающая, какую известную фамилию носит, влюбленно глядит на брата.
"Быть отцом", - подписал кадр Бибер-старший. Интересно, готов ли стать отцом Джастин, который то ли уже женился, то ли вот-вот женится на красотке-модели Хейли Болдуин?
Читайте также: Эшли Грэм запустила собственное шоу
На своей новой избраннице Ребело Джереми Бибер женился ранее этим летом. На матери Джастина он женат не был.
24-летний поп-исполнитель Джастин Бибер появился на трогательном фото в Instagram своего отца Джереми, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
На черно-белом семейном фотоснимке Джереми Бибер позирует со всеми пятью своими детьми. Старший из них, легенда поп-музыки Джастин Бибер, держит на руках самую младшую - малышку Бэй, родившуюся в августе этого года.
Крошка, еще не знающая, какую известную фамилию носит, влюбленно глядит на брата.
"Быть отцом", - подписал кадр Бибер-старший. Интересно, готов ли стать отцом Джастин, который то ли уже женился, то ли вот-вот женится на красотке-модели Хейли Болдуин?
Читайте также: Эшли Грэм запустила собственное шоу
На своей новой избраннице Ребело Джереми Бибер женился ранее этим летом. На матери Джастина он женат не был.
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