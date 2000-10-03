» » Paramount представила трейлер нового фильма об Элтоне Джоне
Раздел: Культура  
0

Paramount представила трейлер нового фильма об Элтоне Джоне

Paramount представила трейлер нового фильма об Элтоне Джоне Фильм назвали в честь одной из песен сэра Элтона.

Студия Paramount опубликовала первый тизер-трейлер фильма Декстера Флетчера "Рокетмен" - байопика о музыканте Элтоне Джоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Фильм назван в честь одной из популярных песен пятикратного лауреата музыкальной премии "Грэмми".

Самого Элтона Джона в ленте сыграл Тэрон Эджертон (Kingsman, "Робин Гуд: Начало"). Вместе с ним в ленте снялись Джейми Белл ("Фантастическая четверка"), Ричард Мэдден ("Крутые меры") и Брайс Ховард Даллас ("Мир Юрского периода"). А режиссером выступил Декстер Флетчер ("Эдди "Орел").

Ранее Флетчер закончил работу над байопиком фильма "Богемская рапсодия" о группе Queen и ее лидере Фредди Меркьюри.

Читайте также: Джастин Бибер показал трогательную фотографию с сестрой

В январе этого года британский музыкант Элтон Джон сообщил о своем прощальном гастрольном мировом турне. Объявление было сделано на специальной пресс-конференции, проходившей в Нью-Йорке.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Элтон Джон, трейлер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
     236
     0

Похожие новости по теме

Paramount приступила к созданию нового фильма о Черепашках-ниндзя Paramount приступила к созданию нового фильма о Черепашках-ниндзя

Этот фильм станет уже третьим по счёту из данной серии.

В Сети появился трейлер нового фильма о The Beatles В Сети появился трейлер нового фильма о The Beatles

Фильм будет повествовать о становлении легендарной группы на вершине музыкального Олимпа.

Об одном из героев Об одном из героев "Игры престолов" снимут фильм

Съемки киноленты о Джоне Сноу начнутся в июне текущего года

Вышел трейлер продолжения фильма «Монстро» Вышел трейлер продолжения фильма «Монстро»

Вышел трейлер нового фильма от создателя "Звездных войн".

Новая песня Элтона Джона вышла в свет Новая песня Элтона Джона вышла в свет

Свежее видео очередной новинки от Элтона Джона.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх