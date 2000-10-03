Раздел: Культура
Paramount представила трейлер нового фильма об Элтоне Джоне
Фильм назвали в честь одной из песен сэра Элтона.
Студия Paramount опубликовала первый тизер-трейлер фильма Декстера Флетчера "Рокетмен" - байопика о музыканте Элтоне Джоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Фильм назван в честь одной из популярных песен пятикратного лауреата музыкальной премии "Грэмми".
Самого Элтона Джона в ленте сыграл Тэрон Эджертон (Kingsman, "Робин Гуд: Начало"). Вместе с ним в ленте снялись Джейми Белл ("Фантастическая четверка"), Ричард Мэдден ("Крутые меры") и Брайс Ховард Даллас ("Мир Юрского периода"). А режиссером выступил Декстер Флетчер ("Эдди "Орел").
Ранее Флетчер закончил работу над байопиком фильма "Богемская рапсодия" о группе Queen и ее лидере Фредди Меркьюри.
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В январе этого года британский музыкант Элтон Джон сообщил о своем прощальном гастрольном мировом турне. Объявление было сделано на специальной пресс-конференции, проходившей в Нью-Йорке.
Студия Paramount опубликовала первый тизер-трейлер фильма Декстера Флетчера "Рокетмен" - байопика о музыканте Элтоне Джоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Фильм назван в честь одной из популярных песен пятикратного лауреата музыкальной премии "Грэмми".
Самого Элтона Джона в ленте сыграл Тэрон Эджертон (Kingsman, "Робин Гуд: Начало"). Вместе с ним в ленте снялись Джейми Белл ("Фантастическая четверка"), Ричард Мэдден ("Крутые меры") и Брайс Ховард Даллас ("Мир Юрского периода"). А режиссером выступил Декстер Флетчер ("Эдди "Орел").
Ранее Флетчер закончил работу над байопиком фильма "Богемская рапсодия" о группе Queen и ее лидере Фредди Меркьюри.
Читайте также: Джастин Бибер показал трогательную фотографию с сестрой
В январе этого года британский музыкант Элтон Джон сообщил о своем прощальном гастрольном мировом турне. Объявление было сделано на специальной пресс-конференции, проходившей в Нью-Йорке.
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