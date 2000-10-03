Раздел: Культура
Инайдер прокомментировал отношение Брэда Питта к разводу
Актер совсем не жалеет о своем выборе.
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта длится уже больше двух лет. За это время общественность узнала много скандальных подробностей из семейной жизни звездных супругов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Более того, на днях в Сети появилась информация о завещании актера, согласно которому Джоли не достанется ни цента. Вскоре после этого инсайдер сообщил новую информацию об отношениях звезд. Так, оказалось, Брэд совершенно не жалеет о разводе с Анджелиной, ведь в последнее время их брак больше напоминал ад.
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"У Брэда нет ни капли сожаления о том, что он разводится с ней. Его жизнь была похожа на ад наяву, и он задается вопросом, знал ли он вообще настоящую Анджелину? Брэд даже не представлял, что женщина, которую он полюбил, может обойтись с ним так гадко", - поделился инсайдер.
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта длится уже больше двух лет. За это время общественность узнала много скандальных подробностей из семейной жизни звездных супругов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Более того, на днях в Сети появилась информация о завещании актера, согласно которому Джоли не достанется ни цента. Вскоре после этого инсайдер сообщил новую информацию об отношениях звезд. Так, оказалось, Брэд совершенно не жалеет о разводе с Анджелиной, ведь в последнее время их брак больше напоминал ад.
Читайте также: Джастин Бибер показал трогательную фотографию с сестрой
"У Брэда нет ни капли сожаления о том, что он разводится с ней. Его жизнь была похожа на ад наяву, и он задается вопросом, знал ли он вообще настоящую Анджелину? Брэд даже не представлял, что женщина, которую он полюбил, может обойтись с ним так гадко", - поделился инсайдер.
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