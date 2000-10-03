Раздел: Культура
Сценаристы популярнейшего сериала прокомментировали его завершение
Предугадать финал фильма весьма затруднительно.
Несмотря на то, что информацию о фильме держат в строжайшей секретности, какие-то данные все же фанатам узнать удается, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
На этот раз поклонникам решили рассказать о том, с каким из старых персонажей зрителю вновь удастся увидеться. Речь идет, что интересно, вовсе не о человеке. Многих интересовало, куда же в шестом сезоне подевался лютоволк Джона Сноу по кличке Призрак. В результате любопытство фанатов будет утешено, так как в восьмом сезоне зрители вновь увидят животное на экране.
Известно, что у Призрака будет много экранного времени, однако его роль в судьбе персонажей остается неизвестной.
Данный сезон «Игры престолов» стал самым долгим по съемкам и пост-продакшену, ведь его производство заняло почти два года. Увидеть его зрители смогут лишь в начале 2019 года. Пока что предугадать финал весьма затруднительно, потому как, зная нрав сценаристов и автора оригинальных произведений Джорджа Мартина, произойти, может, в буквальном смысле, все что угодно.
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Уверены, что самый дорогой сериал в истории современного кинематографа обязательно преподнесет немало сюрпризов.
Несмотря на то, что информацию о фильме держат в строжайшей секретности, какие-то данные все же фанатам узнать удается, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
На этот раз поклонникам решили рассказать о том, с каким из старых персонажей зрителю вновь удастся увидеться. Речь идет, что интересно, вовсе не о человеке. Многих интересовало, куда же в шестом сезоне подевался лютоволк Джона Сноу по кличке Призрак. В результате любопытство фанатов будет утешено, так как в восьмом сезоне зрители вновь увидят животное на экране.
Известно, что у Призрака будет много экранного времени, однако его роль в судьбе персонажей остается неизвестной.
Данный сезон «Игры престолов» стал самым долгим по съемкам и пост-продакшену, ведь его производство заняло почти два года. Увидеть его зрители смогут лишь в начале 2019 года. Пока что предугадать финал весьма затруднительно, потому как, зная нрав сценаристов и автора оригинальных произведений Джорджа Мартина, произойти, может, в буквальном смысле, все что угодно.
Читайте также: Paramount представила трейлер нового фильма об Элтоне Джоне
Уверены, что самый дорогой сериал в истории современного кинематографа обязательно преподнесет немало сюрпризов.
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