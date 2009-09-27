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Раздел: Культура  
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Знаменитая модель "засветила" грудь в пикантном наряде

Знаменитая модель "засветила" грудь в пикантном нарядеАлессандра Амбросио посетила модный показа со своим бойфрендом.

Алессандра Амбросио продолжает выходить в свет вместе со своим новым возлюбленным - основателем итальянского бренда одежды Alanui – Николо Одди.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Парижская неделя моды закончилась, но мы хотим вам показать еще один снимок с мероприятия, которое пара посетила вместе. Один из показов бразильская модель и итальянский бизнесмен также посетили вместе.

На Алессандре в этот день был одет белый топ на одной бретельке от бренда Off-White, черная макси-юбка и кожаная куртка-косуха также от Off-White, стоимость которой 1720 фунтов.

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Похоже, Алессандра, наконец-то, нашла мужчину своей мечты, который неплохо смотрится рядом с ней.

Знаменитая модель "засветила" грудь в пикантном наряде
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 Теги: Алессандра Амбросио, откровенный наряд

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Сегодня, 10:04 » Автор: Ирина Шевченко
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