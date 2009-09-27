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Раздел: Культура  
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Украинская ведущая покрасовалась в оригинальном свадебном платье

Украинская ведущая покрасовалась в оригинальном свадебном платьеКатя Осадчая порадовала внешним видом.

Популярная украинская телеведущая и судья проекта «Модель XL» Катя Осадчая удивила эффектным образом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

2 октября Катерина сопровождала супруга, актера и ведущего Юрия Горбунова, на премьере комедии "Скажене весілля". Закрытая презентация фильма состоялась в столичном кинотеатре. Горбунов выступил продюсером картины.

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Для выхода в свет Осадчая выбрала платье невесты. Белый наряд с прозрачными деталями ведущая дополнила изысканной шляпкой в тон и полусапожками.

Украинская ведущая покрасовалась в оригинальном свадебном платье
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Сегодня, 11:43 » Автор: Ирина Шевченко
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