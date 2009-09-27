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Раздел: Культура  
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В боди и ботфортах: Злата Огневич покорила соблазнительным образом

В боди и ботфортах: Злата Огневич покорила соблазнительным образомПевица удивила пикантным фото.

Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно рассказала о самой сексуальной части тела мужчины, порадовала поклонников новым снимком.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

На опубликованном фото в Instagram артистка позирует в бежевом боди и высоких ботфортах, небрежно накинув на себя джинсовую куртку. При этом Злата томно смотрит в камеру, что придает ее образу невероятной сексуальности.

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Поклонникам очень понравился образ артистки: "Златик просто красавица!", "Агонь", "Златусік, ти найгарніша дівчина на Україні", "Неймовірно гарно! Не дивно ,що чоловіки втратили свою інтелігентність))))", "Очень секси. Златочка умеет радовать поклонников", "Злата, вам очень идёт этот образ!", "Хмм... Открылась с неожиданной стороны)".

В боди и ботфортах: Злата Огневич покорила соблазнительным образом
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Сегодня, 13:22 » Автор: Ирина Шевченко
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