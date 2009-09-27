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Раздел: Культура  
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17-летняя внучка Ротару впечатлила роскошными формами

17-летняя внучка Ротару впечатлила роскошными формамиСоня Евдокименко похвасталась стройными ножками.

В микроблоге Сони Евдокименко появилась новая фотография из Парижа.

Напомним, внучка Софии Ротару стала гостьей парижской Недели моды, пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka.

На новом снимке Соня запечатлена в стильном аутфите, который подчеркнул стройные ножки юной красавицы.

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Позировала начинающая модель в коричневых шортах и тренче в тон, черной полупрозрачной водолазке и пятнистом топе на тонких бретелях. Образ дополнили коричневые ботинки и сумка.

17-летняя внучка Ротару впечатлила роскошными формами
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 Теги: внучка Ротару, Соня Евдокименко

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Сегодня, 14:49 » Автор: Ирина Шевченко
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