Экс-ведущая "Орла и решки" пожаловалась на проблемы со здоровьем

Леся Никитюк заболела.



Леся Никитюк сообщила поклонникам, что простыла. У звезды болит горло, заложен нос и поднялась температура.



Об этом пишет



Но это не помешало теледиве порадовать поклонников новым снимком.



Читайте также: Экс-ведущая "Орла и Решки" пожаловалась на лишний вес



На фото Леся запечатлена в стильном аутфите: принтованном лонгсливе, бежевых брюках, с красной сумкой в руке и в очках в красной оправе.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Леся Никитюк сообщила поклонникам, что простыла. У звезды болит горло, заложен нос и поднялась температура.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka Но это не помешало теледиве порадовать поклонников новым снимком.На фото Леся запечатлена в стильном аутфите: принтованном лонгсливе, бежевых брюках, с красной сумкой в руке и в очках в красной оправе.





Загрузка...