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Раздел: Культура  
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Экс-ведущая "Орла и решки" пожаловалась на проблемы со здоровьем

Экс-ведущая "Орла и решки" пожаловалась на проблемы со здоровьемЛеся Никитюк заболела.

Леся Никитюк сообщила поклонникам, что простыла. У звезды болит горло, заложен нос и поднялась температура.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka.

Но это не помешало теледиве порадовать поклонников новым снимком.

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На фото Леся запечатлена в стильном аутфите: принтованном лонгсливе, бежевых брюках, с красной сумкой в руке и в очках в красной оправе.

Экс-ведущая "Орла и решки" пожаловалась на проблемы со здоровьем
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 Теги: Леся Никитюк, простуда

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Сегодня, 16:25 » Автор: Ирина Шевченко
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