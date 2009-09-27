Раздел: Культура
Джонни Депп признался, бил ли свою экс-супругу
Актер решил опровергнуть все обвинения.
Голливудский актер Джонни Депп дал откровенное интервью британскому журналу GQ. Он рассказал, что никогда не совершал надругательство над своей экс-супругой Хёрд и в будущем не намерен связывать свою жизнь с какой-любо женщиной.
Об этом говорится на сайте издания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Два года назад американская звезда Эмбер Херд обвиняла бывшего мужа Деппа в домашнем насилии. В разговоре с журналисты актер решил опровергнуть все обвинения и объяснить, почему столько времени молчал об этой ситуации.
Это больно. Тема, которая причиняет мне боль, была представлена как нечто, от чего ты далек, понимаете? Но причинять боль тому, кого любишь? Как какой-то хулиган? Нет, я не делал этого, это даже не похоже на меня,– заявил Депп.
Скандальный актер объяснил, что сначала он решил "закрыть рот" и никак не комментировать обвинения экс-супруги. А потом решил еще больше отмалчиваться, потому что он бы сошел с ума перед всеми оправдываться.
"Итак, сначала, я просто закрыл рот. Я знал, что это приклеится ко мне, и это станет более странным. Продолжать тему? Можно сойти с ума. Я не собираюсь вступать с кем-то в полемику по этому поводу. Лучше выпить то, что вам нужно выплюнуть, а мои адвокаты позаботятся обо всем остальном. Я никогда не выходил и не говорил о дерьме", – подчеркнул Депп, добавив, что не желает искать новую любовь.
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Напомним, что Эмбер и Джонни прожили в официальном браке с 2015 по 2017 год. Причиной развода стало заявление Херд о домашнем насилии. После судебной тяжбы актриса смогла отсудить у экс-супруга большие отступные (семь миллионов долларов), которые она обещала отдать на благотворительность. Недавно Депп дал откровенное интервью, в котором описал болезненное расставание с бывшей женой и затруднительное финансовое положение.
Голливудский актер Джонни Депп дал откровенное интервью британскому журналу GQ. Он рассказал, что никогда не совершал надругательство над своей экс-супругой Хёрд и в будущем не намерен связывать свою жизнь с какой-любо женщиной.
Об этом говорится на сайте издания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Два года назад американская звезда Эмбер Херд обвиняла бывшего мужа Деппа в домашнем насилии. В разговоре с журналисты актер решил опровергнуть все обвинения и объяснить, почему столько времени молчал об этой ситуации.
Это больно. Тема, которая причиняет мне боль, была представлена как нечто, от чего ты далек, понимаете? Но причинять боль тому, кого любишь? Как какой-то хулиган? Нет, я не делал этого, это даже не похоже на меня,– заявил Депп.
Скандальный актер объяснил, что сначала он решил "закрыть рот" и никак не комментировать обвинения экс-супруги. А потом решил еще больше отмалчиваться, потому что он бы сошел с ума перед всеми оправдываться.
"Итак, сначала, я просто закрыл рот. Я знал, что это приклеится ко мне, и это станет более странным. Продолжать тему? Можно сойти с ума. Я не собираюсь вступать с кем-то в полемику по этому поводу. Лучше выпить то, что вам нужно выплюнуть, а мои адвокаты позаботятся обо всем остальном. Я никогда не выходил и не говорил о дерьме", – подчеркнул Депп, добавив, что не желает искать новую любовь.
Читайте также: Джонни Депп рассказал, как его избивала жена
Напомним, что Эмбер и Джонни прожили в официальном браке с 2015 по 2017 год. Причиной развода стало заявление Херд о домашнем насилии. После судебной тяжбы актриса смогла отсудить у экс-супруга большие отступные (семь миллионов долларов), которые она обещала отдать на благотворительность. Недавно Депп дал откровенное интервью, в котором описал болезненное расставание с бывшей женой и затруднительное финансовое положение.
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