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Раздел: Культура  
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Джонни Депп признался, бил ли свою экс-супругу

Джонни Депп признался, бил ли свою экс-супругу Актер решил опровергнуть все обвинения.

Голливудский актер Джонни Депп дал откровенное интервью британскому журналу GQ. Он рассказал, что никогда не совершал надругательство над своей экс-супругой Хёрд и в будущем не намерен связывать свою жизнь с какой-любо женщиной.

Об этом говорится на сайте издания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Два года назад американская звезда Эмбер Херд обвиняла бывшего мужа Деппа в домашнем насилии. В разговоре с журналисты актер решил опровергнуть все обвинения и объяснить, почему столько времени молчал об этой ситуации.

Это больно. Тема, которая причиняет мне боль, была представлена ​​как нечто, от чего ты далек, понимаете? Но причинять боль тому, кого любишь? Как какой-то хулиган? Нет, я не делал этого, это даже не похоже на меня,– заявил Депп.

Скандальный актер объяснил, что сначала он решил "закрыть рот" и никак не комментировать обвинения экс-супруги. А потом решил еще больше отмалчиваться, потому что он бы сошел с ума перед всеми оправдываться.

"Итак, сначала, я просто закрыл рот. Я знал, что это приклеится ко мне, и это станет более странным. Продолжать тему? Можно сойти с ума. Я не собираюсь вступать с кем-то в полемику по этому поводу. Лучше выпить то, что вам нужно выплюнуть, а мои адвокаты позаботятся обо всем остальном. Я никогда не выходил и не говорил о дерьме", – подчеркнул Депп, добавив, что не желает искать новую любовь.

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Напомним, что Эмбер и Джонни прожили в официальном браке с 2015 по 2017 год. Причиной развода стало заявление Херд о домашнем насилии. После судебной тяжбы актриса смогла отсудить у экс-супруга большие отступные (семь миллионов долларов), которые она обещала отдать на благотворительность. Недавно Депп дал откровенное интервью, в котором описал болезненное расставание с бывшей женой и затруднительное финансовое положение.




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 Теги: Джонни Депп, экс-супруга

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Сегодня, 19:04 » Автор: Едгар Букмирза
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