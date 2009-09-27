Джонни Депп признался, бил ли свою экс-супругу

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Голливудский актер дал интервью, в котором рассказал о своей возлюбленной. В одном из последних интервью 50-летний голливудский актер Джонни Депп признался, что его 27-летняя невеста Эмбер Херд прекрасно ему подходит. По мнению звезды, его возлюбленная открывает в нем только лучшие стороны. «Она восхитительная девушка.