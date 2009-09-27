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Раздел: Культура  
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Надя Дорофеева рассказала о планах на детей

Надя Дорофеева рассказала о планах на детейПара планирует завести ребенка.

Надя Дорофеева вышла замуж за своего возлюбленного Владимира Дантеса еще в 2015 году, однако до сих пор они так и не порадовали фанатов новостью о скором прибавлении в семье.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

Неудивительно, что едва ли не во всех интервью у пары интересуются, когда же будут дети. И хот сами супруги до сих пор отшучивались по этому поводу, на днях Надя призналась - она мечтает о дочке.

Так, в минувшее воскресенье певица стала ведущей шоу «Танцы со звездами» и Артем Гагарин, который ведет рубрику «Б проекта» поинтересовался у нее, когда они с мужем планирует родить малыша.

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«Спасибо за отличный вопрос! Это мой любимый вопрос! Самый популярный вопрос! Мы с Вовой хотим детей и считаем, что это самое прекрасное, что может быть в жизни. И мы бы хотели такую прекрасную девочку… Я думаю, что как Бог даст», - ответила певица.
Источник: Новости Ю
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 Теги: Надя Дорофеева, дети, беременность

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Сегодня, 20:46 » Автор: Едгар Букмирза
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