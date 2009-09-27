Надя Дорофеева рассказала о планах на детей

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Популярная украинская певица Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности.

Звездная пара Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса считается одной из самых ярких в украинском шоу-бизнесе.

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева объяснила, почему ее продюсер Потап был против отношений с Владимиром Дантесом.