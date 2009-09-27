Раздел: Культура
Селена Гомес похвасталась новостями о личных отношениях
Женщина собирается выйти замуж.
Известная американская певица Селена Гомес рассказала, что собирается замуж. Для этого она даже посещает специальные курсы, где обсуждаются психологические проблемы замужества. При этом о своем избраннике Гомес рассказала кратко : «все в процессе». Ранее стало извстно, что Селена Гомес встречается с новым бойфрендом, который также как и Джастин Бибер - диджей. Но большинство почитателей считает, что это просто из мести к прежнему возлюбленному.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net.
Сама Гомес считает, что замужество уже назрело. «Нельзя долго быть одной или наслаждаться вдвоем свободными отношениями». - заявила она, намекая, что рано или поздно хочет обзавестись семьей. Французские СМИ сообщили любопытные подробности сотрудничества Селены Гомес (Selena Gomez) и DJ Snake. Селена отметилась в новом сингле музыканта «Taki Taki».
Читайте также: Селена Гомес впервые призналась, что ее связывает с Антоном Заславским
По слухам, творческие коллаборации переросли в нечто большее. У двух молодых людей взаимные симпатии, несмотря на то, что живут они на разных континентах. По словам инсайдера, пару видели за романтическим ужином в одном из ресторанов Парижа, вернее, в его элитном пригороде.
Кто не в курсе, напомним: DJ Snake - один из самых авторитетных парней на европейской электронной сцене, к тому же старше Селены. Ему тридцать два года. Диджей славится отличным чувством юмора, французской галантностью и званием секс-символа Парижа.
Известная американская певица Селена Гомес рассказала, что собирается замуж. Для этого она даже посещает специальные курсы, где обсуждаются психологические проблемы замужества. При этом о своем избраннике Гомес рассказала кратко : «все в процессе». Ранее стало извстно, что Селена Гомес встречается с новым бойфрендом, который также как и Джастин Бибер - диджей. Но большинство почитателей считает, что это просто из мести к прежнему возлюбленному.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net.
Сама Гомес считает, что замужество уже назрело. «Нельзя долго быть одной или наслаждаться вдвоем свободными отношениями». - заявила она, намекая, что рано или поздно хочет обзавестись семьей. Французские СМИ сообщили любопытные подробности сотрудничества Селены Гомес (Selena Gomez) и DJ Snake. Селена отметилась в новом сингле музыканта «Taki Taki».
Читайте также: Селена Гомес впервые призналась, что ее связывает с Антоном Заславским
По слухам, творческие коллаборации переросли в нечто большее. У двух молодых людей взаимные симпатии, несмотря на то, что живут они на разных континентах. По словам инсайдера, пару видели за романтическим ужином в одном из ресторанов Парижа, вернее, в его элитном пригороде.
Кто не в курсе, напомним: DJ Snake - один из самых авторитетных парней на европейской электронной сцене, к тому же старше Селены. Ему тридцать два года. Диджей славится отличным чувством юмора, французской галантностью и званием секс-символа Парижа.
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