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Раздел: Культура  
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Селена Гомес похвасталась новостями о личных отношениях

Селена Гомес похвасталась новостями о личных отношенияхЖенщина собирается выйти замуж.

Известная американская певица Селена Гомес рассказала, что собирается замуж. Для этого она даже посещает специальные курсы, где обсуждаются психологические проблемы замужества. При этом о своем избраннике Гомес рассказала кратко : «все в процессе». Ранее стало извстно, что Селена Гомес встречается с новым бойфрендом, который также как и Джастин Бибер - диджей. Но большинство почитателей считает, что это просто из мести к прежнему возлюбленному.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net.

Сама Гомес считает, что замужество уже назрело. «Нельзя долго быть одной или наслаждаться вдвоем свободными отношениями». - заявила она, намекая, что рано или поздно хочет обзавестись семьей. Французские СМИ сообщили любопытные подробности сотрудничества Селены Гомес (Selena Gomez) и DJ Snake. Селена отметилась в новом сингле музыканта «Taki Taki».

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По слухам, творческие коллаборации переросли в нечто большее. У двух молодых людей взаимные симпатии, несмотря на то, что живут они на разных континентах. По словам инсайдера, пару видели за романтическим ужином в одном из ресторанов Парижа, вернее, в его элитном пригороде.

Кто не в курсе, напомним: DJ Snake - один из самых авторитетных парней на европейской электронной сцене, к тому же старше Селены. Ему тридцать два года. Диджей славится отличным чувством юмора, французской галантностью и званием секс-символа Парижа.
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 Теги: Селена Гомес, отношения, замужество

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Сегодня, 21:58 » Автор: Едгар Букмирза
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