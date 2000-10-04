» » Том Харди рассказал о тяжелом прошлом
Раздел: Культура  
0

Том Харди рассказал о тяжелом прошлом

Том Харди рассказал о тяжелом прошлом Том Харди был единственным ребенком в семье и вырос в Лондоне.

Голливудский актер Том Харди, который стал звездой премьерной ленты "Веном" (Venom) студии Marvel, признался, что имел большие проблемы с наркотической и алкогольной зависимостями.

Об этом актер рассказал в недавнем интервью на шоу "Доброе утро, Британия", пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Харди тяжело было признаться, но еще 10 лет назад он был совсем не тем человеком, которого сейчас знают миллионы фанатов. 42-летний актер рассказал, что уже в 11 лет начал употреблять спиртные напитки и наркотики, а в 13 – сидел на галлюциногенных наркотиках. В свои 16 лет начал употреблять крэк.

Я был алкоголиком большую часть сознательной жизни. Тогда я был готов продать свою мать за очередную порцию крэка,- эмоционально выпалил известный актер актер.

Читайте также: Том Харди снова станет отцом

Но в 2003 году в результате передозировки Харди нашли в луже его собственной крови и рвоты на грани жизни и смерти. После этого он прошел курс реабилитации и затем не возвращался к распутному жизни.

"Это был урок для меня. Тогда я переродился", – добавил Том Харди.

Стоит добавить, что Том Харди был единственным ребенком в семье и вырос в Лондоне в семье ирландских католиков, где отец писал комедии, а мать была художницей. Свои первые роли он получил в сериале "Братья по оружию" (2001) и "Падение "Черного ястреба"" (2002), то есть тогда он еще имел склонность к алкоголизму и наркотикам.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Том Харди, прошлое

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:42 » Автор: Едгар Букмирза
     225
     0

Похожие новости по теме

Популярный голливудский актер изменился до неузнаваемости Популярный голливудский актер изменился до неузнаваемости

Том Харди стал абсолютно неузнаваем.

Том Харди снова станет отцом Том Харди снова станет отцом

У 40-летнего Тома Харди уже есть один сын Луи от бывшей подруги.

Умер актер из фильмов о Гарри Поттере Умер актер из фильмов о Гарри Поттере

Актера не стало в возрасте 91 года

Том Харди станет отцом во второй раз Том Харди станет отцом во второй раз

Недавно стало известно, что Том Харди и его супруга Шарлотта Райли ждут первенца.

Том Харди сыграет следующего Том Харди сыграет следующего "агента 007"

Если верить прессе, следующим Джеймсом Бондом может стать Том Харди.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх