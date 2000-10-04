Раздел: Культура
Том Харди рассказал о тяжелом прошлом
Том Харди был единственным ребенком в семье и вырос в Лондоне.
Голливудский актер Том Харди, который стал звездой премьерной ленты "Веном" (Venom) студии Marvel, признался, что имел большие проблемы с наркотической и алкогольной зависимостями.
Об этом актер рассказал в недавнем интервью на шоу "Доброе утро, Британия", пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Харди тяжело было признаться, но еще 10 лет назад он был совсем не тем человеком, которого сейчас знают миллионы фанатов. 42-летний актер рассказал, что уже в 11 лет начал употреблять спиртные напитки и наркотики, а в 13 – сидел на галлюциногенных наркотиках. В свои 16 лет начал употреблять крэк.
Я был алкоголиком большую часть сознательной жизни. Тогда я был готов продать свою мать за очередную порцию крэка,- эмоционально выпалил известный актер актер.
Читайте также: Том Харди снова станет отцом
Но в 2003 году в результате передозировки Харди нашли в луже его собственной крови и рвоты на грани жизни и смерти. После этого он прошел курс реабилитации и затем не возвращался к распутному жизни.
"Это был урок для меня. Тогда я переродился", – добавил Том Харди.
Стоит добавить, что Том Харди был единственным ребенком в семье и вырос в Лондоне в семье ирландских католиков, где отец писал комедии, а мать была художницей. Свои первые роли он получил в сериале "Братья по оружию" (2001) и "Падение "Черного ястреба"" (2002), то есть тогда он еще имел склонность к алкоголизму и наркотикам.
Голливудский актер Том Харди, который стал звездой премьерной ленты "Веном" (Venom) студии Marvel, признался, что имел большие проблемы с наркотической и алкогольной зависимостями.
Об этом актер рассказал в недавнем интервью на шоу "Доброе утро, Британия", пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Харди тяжело было признаться, но еще 10 лет назад он был совсем не тем человеком, которого сейчас знают миллионы фанатов. 42-летний актер рассказал, что уже в 11 лет начал употреблять спиртные напитки и наркотики, а в 13 – сидел на галлюциногенных наркотиках. В свои 16 лет начал употреблять крэк.
Я был алкоголиком большую часть сознательной жизни. Тогда я был готов продать свою мать за очередную порцию крэка,- эмоционально выпалил известный актер актер.
Читайте также: Том Харди снова станет отцом
Но в 2003 году в результате передозировки Харди нашли в луже его собственной крови и рвоты на грани жизни и смерти. После этого он прошел курс реабилитации и затем не возвращался к распутному жизни.
"Это был урок для меня. Тогда я переродился", – добавил Том Харди.
Стоит добавить, что Том Харди был единственным ребенком в семье и вырос в Лондоне в семье ирландских католиков, где отец писал комедии, а мать была художницей. Свои первые роли он получил в сериале "Братья по оружию" (2001) и "Падение "Черного ястреба"" (2002), то есть тогда он еще имел склонность к алкоголизму и наркотикам.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
225
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные комментарии от гениев остроумия
- Прикольные комиксы о том, как выглядят современные мужчины
- Пользователи соцсетей с юмором рассказали о стыдных жизненных ситуациях
- Оппозиция в Венгрии поддерживает вступление Украины в НАТО
- Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
- НАБУ вернуло в госбюджет огромную сумму
- Смешные ситуации, в которые могут попасть лишь коммунальщики
- Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
- Конфуз оленя под популярную песню насмешил весь мир
- Сеть в восторге от собаки, научившейся кататься на коньках
- В Константиновке полицейские задержали двух сепаратистов
- Ще один проросійський випад від Тимошенко
- В США трое медвежат устроили «рейд» по мусорным бакам
- Секрет Полішинеля від ГУР МОУ
- Российские военные насмешили «достижениями» во время учений
- «Самопомощь» и «Батькивщина» лоббируют ослабление санкций
- Подайте жалобную книгу
- Полярники насмешили мир фоткой лапши на 60-градусном морозе
- СМИ узнали о крупной партии американского оружия для Украины
- Главный вызов для украинцев
- Умора: депутата выгнали с работы из-за таблетки от кашля
- Накануне выборов в Украине активизировались российские спецслужбы
- Ошибка в анкете сделала из британки «террористку»
- Что намешано в чане путинского ада
- Болтающая по телефону собака стала звездой фотожаб
- Шесть мифов о рынке земли
- В США любопытный медвежонок забрел в квартирный комплекс
- Еще одного «миротворца» подвезли
- Российские спецслужбы планируют захваты церквей «радикалами», - СБУ
- Шахтеры перекрыли трассу в Донецкой области
Оставьте свой комментарий