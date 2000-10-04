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Раздел: Культура  
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Известная актриса посетила премьеру в странном наряде

Известная актриса посетила премьеру в странном наряде Поклонники раскритиковали платье Мишель Уильямс.

38-летняя актриса Мишель Уильямс появилась на красной дорожке премьеры фильма «Веном» в Лос-Анджелесе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Несколько месяцев назад Мишель Уильямс тайно вышла замуж за инди-музыканта Фила Элверума. Наконец она впервые показала миру свое обручальное кольцо - простое серебряное украшение красовалось на ее левой руке.

А с нарядом Мишель прогадала: расшитое пайетками и стеклярусом платье Louis Vuitton с глубоким декольте и крупными кружевами на актрисе смотрелось скорее как штора, а не как кутюрный наряд и конфликтовало с цветом ее лица.

Мишель Уильямс впервые рассказала о свадьбе с 40-летним рокером в сентябрьском выпуске Vanity Fair. Свадьба была закрытой, на ней присутствовали только друзья.

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"Конечно, я никогда не говорила об отношениях. Но Фил не похож на других, а это кое-чего стоит. Он так любит меня, что я хочу провести с ним всю жизнь".

Известная актриса посетила премьеру в странном наряде
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 Теги: Мишель Уильямс, платье

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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