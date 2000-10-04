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Раздел: Культура  
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Дженнифер Лоуренс стала лицом модного бренда

Дженнифер Лоуренс стала лицом модного бренда Актриса снялась для рекламы Dior.

"Оскароносная" Дженнифер Лоуренс снялась для новой рекламной кампании Dior Cruise 2019, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.

На фото и видео, которое поклонники с нетерпением ожидают, 28-летняя актриса позирует в образе наездницы. Фотографом выступила художница Вивиан Сассен.

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В новой коллекции Мария Грация Кьюри представила обновленную сумку Saddlе, ставшую уже must have уличной моды, пышные юбки, пальто с принтом тигров, сумки-тоут с паттерном Obliquе и много кожаных аксессуаров.

Дженнифер Лоуренс стала лицом модного бренда
Дженнифер Лоуренс стала лицом модного бренда
Дженнифер Лоуренс стала лицом модного бренда
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 Теги: Дженнифер Лоуренс, фото

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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