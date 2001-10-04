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Раздел: Культура  
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Папарацци засняли прогулку Ким Кардашьян с детьми

Папарацци засняли прогулку Ким Кардашьян с детьми Знаменитость видели в Нью-Йорке.

Ким Кардашьян, как правило, не появляется на публике с тремя детьми одновременно. Но у всякого правила есть свои исключения. И в минувшую субботу звезда реалити-шоу предоставила папарацци возможность в полной мере удостовериться в том, что с тремя детьми она справляется ничуть не хуже, чем с одним, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

За материнскими обязанностями репортеры застали Ким накануне вечернего концерта ее мужа Канье Уэста, который вчера объявил о смене своего имени и теперь желает называться рэпером YE. За Кардашьян радикальных перемен пока не наблюдается: она все так же остается верной своему месту жительства (несмотря на уговоры Канье переехать из Калабасаса в его родной Чикаго) и собственному стилю.

Для прогулки с детьми Ким выбрала неоново-розовый костюм со свободной курткой и зауженными брюками. Пятилетняя Норт, которая недавно дебютировала на подиуме, поддержала маму в платье неоново-зеленого цвета. А вот двухлетнего Сейнт и Чикаго, которой нет и года, все эти модные детали пока не интересуют.

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Малышам нравится то, в чем удобно. И похоже, что Ким не торопится одевать детей в ультрамодные новинки.

Папарацци засняли прогулку Ким Кардашьян с детьми
Папарацци засняли прогулку Ким Кардашьян с детьми
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 Теги: Ким Кардашьян, прогулка

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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