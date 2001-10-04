Раздел: Культура
Папарацци засняли прогулку Ким Кардашьян с детьми
Знаменитость видели в Нью-Йорке.
Ким Кардашьян, как правило, не появляется на публике с тремя детьми одновременно. Но у всякого правила есть свои исключения. И в минувшую субботу звезда реалити-шоу предоставила папарацци возможность в полной мере удостовериться в том, что с тремя детьми она справляется ничуть не хуже, чем с одним, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
За материнскими обязанностями репортеры застали Ким накануне вечернего концерта ее мужа Канье Уэста, который вчера объявил о смене своего имени и теперь желает называться рэпером YE. За Кардашьян радикальных перемен пока не наблюдается: она все так же остается верной своему месту жительства (несмотря на уговоры Канье переехать из Калабасаса в его родной Чикаго) и собственному стилю.
Для прогулки с детьми Ким выбрала неоново-розовый костюм со свободной курткой и зауженными брюками. Пятилетняя Норт, которая недавно дебютировала на подиуме, поддержала маму в платье неоново-зеленого цвета. А вот двухлетнего Сейнт и Чикаго, которой нет и года, все эти модные детали пока не интересуют.
Читайте также: Известная актриса посетила премьеру в странном наряде
Малышам нравится то, в чем удобно. И похоже, что Ким не торопится одевать детей в ультрамодные новинки.
Ким Кардашьян, как правило, не появляется на публике с тремя детьми одновременно. Но у всякого правила есть свои исключения. И в минувшую субботу звезда реалити-шоу предоставила папарацци возможность в полной мере удостовериться в том, что с тремя детьми она справляется ничуть не хуже, чем с одним, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
За материнскими обязанностями репортеры застали Ким накануне вечернего концерта ее мужа Канье Уэста, который вчера объявил о смене своего имени и теперь желает называться рэпером YE. За Кардашьян радикальных перемен пока не наблюдается: она все так же остается верной своему месту жительства (несмотря на уговоры Канье переехать из Калабасаса в его родной Чикаго) и собственному стилю.
Для прогулки с детьми Ким выбрала неоново-розовый костюм со свободной курткой и зауженными брюками. Пятилетняя Норт, которая недавно дебютировала на подиуме, поддержала маму в платье неоново-зеленого цвета. А вот двухлетнего Сейнт и Чикаго, которой нет и года, все эти модные детали пока не интересуют.
Читайте также: Известная актриса посетила премьеру в странном наряде
Малышам нравится то, в чем удобно. И похоже, что Ким не торопится одевать детей в ультрамодные новинки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
273
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные комментарии от гениев остроумия
- Прикольные комиксы о том, как выглядят современные мужчины
- Пользователи соцсетей с юмором рассказали о стыдных жизненных ситуациях
- Оппозиция в Венгрии поддерживает вступление Украины в НАТО
- Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
- НАБУ вернуло в госбюджет огромную сумму
- Смешные ситуации, в которые могут попасть лишь коммунальщики
- Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
- Конфуз оленя под популярную песню насмешил весь мир
- Сеть в восторге от собаки, научившейся кататься на коньках
- В Константиновке полицейские задержали двух сепаратистов
- Ще один проросійський випад від Тимошенко
- В США трое медвежат устроили «рейд» по мусорным бакам
- Секрет Полішинеля від ГУР МОУ
- Российские военные насмешили «достижениями» во время учений
- «Самопомощь» и «Батькивщина» лоббируют ослабление санкций
- Подайте жалобную книгу
- Полярники насмешили мир фоткой лапши на 60-градусном морозе
- СМИ узнали о крупной партии американского оружия для Украины
- Главный вызов для украинцев
- Умора: депутата выгнали с работы из-за таблетки от кашля
- Накануне выборов в Украине активизировались российские спецслужбы
- Ошибка в анкете сделала из британки «террористку»
- Что намешано в чане путинского ада
- Болтающая по телефону собака стала звездой фотожаб
- Шесть мифов о рынке земли
- В США любопытный медвежонок забрел в квартирный комплекс
- Еще одного «миротворца» подвезли
- Российские спецслужбы планируют захваты церквей «радикалами», - СБУ
- Шахтеры перекрыли трассу в Донецкой области
Оставьте свой комментарий