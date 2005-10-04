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Раздел: Культура  
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Меган Маркл заподозрили в беременности

Меган Маркл заподозрили в беременности Супруга принца Гарри посетила официальное мероприятие.

Сегодня принц Гарри и Меган Маркл приехали с официальным визитом в графство Сассекс в Чичестере: здесь им показали редкую Сассекскую копию Американской декларации независимости, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Для официального мероприятия Меган выбрала зеленую кожаную юбку Hugo Boss, рубашку в тон бренда And Other Stories и светлое пальто Armani. Образ дополняла зеленая сумочка и замшевые лодочки.

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Однако внимание общественности привлекла фигура Маркл. В последнее время поклонники уверены, что супруга принца Гарри готовится впервые стать мамой, а кожаная юбка на высокой талии, в которой Меган приехала в Чичестер, лишь подчеркнула заметно округлившийся живот 37-летней герцогини.

Меган Маркл заподозрили в беременности
Меган Маркл заподозрили в беременности
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 Теги: Меган Маркл, беременность

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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