Мадонну в темных очках и неприметном плаще узнали в Париже

Певицу можно и не узнать в повседневной жизни.



На сцене королева поп-музыки блистает в ярких и откровенных нарядах, а вот в обычной жизни Мадонна одевается гораздо скромнее и даже не пытается привлечь к себе внимание, сообщает



На днях певицу засняли в Париже, куда она приехала в рамках Недели моды. На эпатажной певице были темные очки, песочный тренч, туфли в тон. Волосы Мадонна распустила и заколола невидимками. Согласись, в этой женщине сложно узнать звезду мировой величины.



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А между тем сама Мадонна совершенно не стесняется своего возраста и соответствующих изменений внешности. В Instagram певицы часто появляются селфи без макияжа, на которых она запечатлена крупным планом.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На сцене королева поп-музыки блистает в ярких и откровенных нарядах, а вот в обычной жизни Мадонна одевается гораздо скромнее и даже не пытается привлечь к себе внимание, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream На днях певицу засняли в Париже, куда она приехала в рамках Недели моды. На эпатажной певице были темные очки, песочный тренч, туфли в тон. Волосы Мадонна распустила и заколола невидимками. Согласись, в этой женщине сложно узнать звезду мировой величины.А между тем сама Мадонна совершенно не стесняется своего возраста и соответствующих изменений внешности. В Instagram певицы часто появляются селфи без макияжа, на которых она запечатлена крупным планом.





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