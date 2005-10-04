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Раздел: Культура  
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Мадонну в темных очках и неприметном плаще узнали в Париже

Мадонну в темных очках и неприметном плаще узнали в Париже Певицу можно и не узнать в повседневной жизни.

На сцене королева поп-музыки блистает в ярких и откровенных нарядах, а вот в обычной жизни Мадонна одевается гораздо скромнее и даже не пытается привлечь к себе внимание, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

На днях певицу засняли в Париже, куда она приехала в рамках Недели моды. На эпатажной певице были темные очки, песочный тренч, туфли в тон. Волосы Мадонна распустила и заколола невидимками. Согласись, в этой женщине сложно узнать звезду мировой величины.

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А между тем сама Мадонна совершенно не стесняется своего возраста и соответствующих изменений внешности. В Instagram певицы часто появляются селфи без макияжа, на которых она запечатлена крупным планом.

Мадонну в темных очках и неприметном плаще узнали в Париже
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 Теги: Мадонна, фото

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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