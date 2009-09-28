Раздел: Культура
Известную украинскую певицу заподозрили в "пластике"
Алина Гросу пикантно засветила пышные формы.
Алина Гросу показала поклонникам пикантное фото в облегающем боди.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на u-news.
Многие фанаты молодой артистки усомнились в том, что яркая внешность девушки естественная. Особое внимание было приковано к груди Гросу. Соблазнительный снимок исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
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Так, в комментариях к посту пользователи спросили, не делала ли Алина пластических операций, так как у них возникло подозрение, что она увеличила свою грудь. Артистка на провокационный вопрос не ответила.
Алина Гросу показала поклонникам пикантное фото в облегающем боди.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на u-news.
Многие фанаты молодой артистки усомнились в том, что яркая внешность девушки естественная. Особое внимание было приковано к груди Гросу. Соблазнительный снимок исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Читайте также: Известную украинскую певицу заподозрили в беременности
Так, в комментариях к посту пользователи спросили, не делала ли Алина пластических операций, так как у них возникло подозрение, что она увеличила свою грудь. Артистка на провокационный вопрос не ответила.
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