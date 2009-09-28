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Раздел: Культура  
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Известную украинскую певицу заподозрили в "пластике"

Известную украинскую певицу заподозрили в "пластике"Алина Гросу пикантно засветила пышные формы.

Алина Гросу показала поклонникам пикантное фото в облегающем боди.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на u-news.

Многие фанаты молодой артистки усомнились в том, что яркая внешность девушки естественная. Особое внимание было приковано к груди Гросу. Соблазнительный снимок исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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Так, в комментариях к посту пользователи спросили, не делала ли Алина пластических операций, так как у них возникло подозрение, что она увеличила свою грудь. Артистка на провокационный вопрос не ответила.

Известную украинскую певицу заподозрили в "пластике"
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 Теги: Алина Гросу, пластическая операция

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Сегодня, 09:40 » Автор: Ирина Шевченко
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