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Раздел: Культура  
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Солистка "НеАнгелов" похвасталась стройными ногами

Солистка "НеАнгелов" похвасталась стройными ногамиВиктория Смеюха считает жизнь артиста непредсказуемой.

Участница популярного вокального дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха рассказала в своем микроблоге о том, что думает о жизни творческих людей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на storinka.

Знаменитость отметила: «Жизнь артиста очень не предсказуема, мы часто не знаем, где мы будем завтра. И вот, ещё в пятницу, я не знала, что в субботу уже буду в Испании».

В доказательство своих слов она разместила на странице эффектный пляжный фотоснимок, на котором она позирует на фоне солнечного морского побережья в легкой белой тунике.

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Фолловеры артистки отметили ее превосходную физическую форму и красоту.

Солистка "НеАнгелов" похвасталась стройными ногами
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 Теги: Виктория Смеюха, НеАнгелы

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Сегодня, 10:58 » Автор: Ирина Шевченко
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