Раздел: Культура
Популярная певица жестко "прошлась" по украинским нардепам
Оля Полякова гневно обратилась к народным депутатам.
Украинская певица Оля Полякова поддержала флешмоб #ідітьусраку, который запустил лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала видео-обращение к народным депутатам, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
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"Всем привет! Только что увидела видео, где народный депутат, избранник народа, посылает на три буквы журналиста. Слушайте вы, слуги народа, а вы случайно не охренели там все? Вы вообще за чьи деньги там восседаете, хлебаете из корыта, вы вообще понимаете, зачем вы там находитесь? Или вы думаете, что пришли туда, чтобы воровать деньги из бюджета и быть неприкосновенными. Так вот соберитесь все в огромную шайку, коей вы и являетесь, и ідіть в сраку", - говорить Полякова в видео.
Украинская певица Оля Полякова поддержала флешмоб #ідітьусраку, который запустил лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала видео-обращение к народным депутатам, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Читайте также: Популярная украинская певица изменилась до неузнаваемости
"Всем привет! Только что увидела видео, где народный депутат, избранник народа, посылает на три буквы журналиста. Слушайте вы, слуги народа, а вы случайно не охренели там все? Вы вообще за чьи деньги там восседаете, хлебаете из корыта, вы вообще понимаете, зачем вы там находитесь? Или вы думаете, что пришли туда, чтобы воровать деньги из бюджета и быть неприкосновенными. Так вот соберитесь все в огромную шайку, коей вы и являетесь, и ідіть в сраку", - говорить Полякова в видео.
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