» » Популярная певица жестко "прошлась" по украинским нардепам
Раздел: Культура  
0

Популярная певица жестко "прошлась" по украинским нардепам

Популярная певица жестко "прошлась" по украинским нардепамОля Полякова гневно обратилась к народным депутатам.

Украинская певица Оля Полякова поддержала флешмоб #ідітьусраку, который запустил лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала видео-обращение к народным депутатам, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Читайте также: Популярная украинская певица изменилась до неузнаваемости

"Всем привет! Только что увидела видео, где народный депутат, избранник народа, посылает на три буквы журналиста. Слушайте вы, слуги народа, а вы случайно не охренели там все? Вы вообще за чьи деньги там восседаете, хлебаете из корыта, вы вообще понимаете, зачем вы там находитесь? Или вы думаете, что пришли туда, чтобы воровать деньги из бюджета и быть неприкосновенными. Так вот соберитесь все в огромную шайку, коей вы и являетесь, и ідіть в сраку", - говорить Полякова в видео.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Оля Полякова, народные депутаты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:19 » Автор: Ирина Шевченко
     1126
     0

Похожие новости по теме

Популярная украинская певица изменилась до неузнаваемости Популярная украинская певица изменилась до неузнаваемости

Звезда восхитила фанатов новой прической.

Оля Полякова вместе с дочкой занялись серфингом Оля Полякова вместе с дочкой занялись серфингом

Украинская певица продолжает будоражить своих подписчиков своими приключениями во время отпуска.

Оля Полякова поделилась снимком со своей мамой Оля Полякова поделилась снимком со своей мамой

Певица Оля Полякова после активной работы на Новый год улетела отдыхать

Оля Полякова удивила новым нарядом Оля Полякова удивила новым нарядом

Оля Полякова похвасталась новым нарядом для выступлений.

Оля Полякова показала, как выглядела в детстве Оля Полякова показала, как выглядела в детстве

Украинская певица похвасталась детскими фотографиями.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх